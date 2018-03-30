'Zaza Şehmuz'u binlerce kişi uğurladı! Cenazede dikkat çeken isim

AHMET KAYA, İBRAHİM TATLISES GİBİ ÇOK SAYIDA KİŞİYE ALBÜM YAPTI': Uğurlama törenine katılan sanatçı İzzet Yıldızhan, İlgin'in sanat camiasıyla bağlantılı biri olduğunu belirterek, "Diyarbakır'ın iyi bir değeriydi. Sanat camiamızla bağlantılı olan biriydi. Türkiye'de çok şöhret olan, starların yapımcılığını yapan biriydi. Benim iyi bir dostumdu. Dostumu kaybettiğim için üzgünüm. Onunla geçen son 10 yılı değerlendirirsek, babacan, aslan gibi bir ağabeydi. Kanser hastalığı artık grip hastalığı gibi olmuş. İnsanı çok kısa bir sürede yok edip, götürüyor. Bugün, bütün sanat camiasına başsağlığı dilemek gerekiyor. Ahmet Kaya'dan, İbrahim Tatlıses'ten, Azer Bülbül, Yıldız Tilbe'ye kadar sayamayacağım çok isim var, hepsine albüm yapmış biri" dedi.