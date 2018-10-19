Zaza Enden kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kim?

ANTALYA'dan son haber geldi Zaza Enden suç örgütü üyesi olmaktan tutuklandı. Peki İstanbul'da yakalanan Zaza Enden kimdir, evli mi, eşi ve çocukları var mı?

Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında organize suç örgütü üyeliğinden aranan Gürcistan asıllı basketbolcu Zaza Enden’in İstanbul’da yaşadığı belirlendi.

Bunun üzerine, Enden'in yakalanması için İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Enden, Rize’de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Enden, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ZAZA ENDEN KİMDİR: Zaza Enden, 28 Mayıs 1976, Tiflis doğumlu profesyonel güreşçi ve Gürcü asıllı Türk profesyonel basketbolcudur. 2.06 m boyunda ve 115 Kg ağırlığındadır. Tatu lakabı ile bilinir. 1992 yılında Türkiye'ye geldi, burada Türk vatandaşlığı aldı.

2010 yılında, Turkish Power Wrestling'de güreşti.