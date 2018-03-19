Zaytung'du gerçek oldu! Çiftlik Bank mağdurları ikinci kez dolandırıldı

Binlerce kişinin 500 milyon lira dolandırıldığı öne sürülen Çiftlik Bank ile ilgili soruşturmasında üç kişi tutuklandı. Uruguay’a kaçtığı belirtilen şirketin 27 yaşındaki CEO’su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, savcılığa giderek teslim oldu.

Öte yandan dolandırıcılar paralarını kaptıran binlerce kişinin mağduriyetini kullanmaktan geri kalmadı. CNN Türk'te yer alan habere göre İstanbul'da 1650 kişiden paranızı geri alacağız vaadiyle tekrar para istendi. Üstelik kişi başı ortalama 500-1000 TL para elden teslim alındı.

MAĞDURLAR BİR KEZ DAHA DOLANDIRILDI

Avukat Serdar Öktem'in açıklaması şöyle: "Paralarını geri alacağız diyenlerin telefonları kapalı. İptal. Yani insanlar arıyor 'Aradığınız kişiye ulaşılamıyor' mesajı çıkıyor. İki gün sonra numara tamamen iptal edilmiş vaziyette. Müvekkilim olan şahıslardan bir kaç kişi de bu tür mağduriyetler yaşadılar. Bu mağduriyetler sonucu da mağduriyetlerine bir ek daha yaptılar. Birileri geliyor, 500'er lira para verirseniz 'Çiftlik Bank'taki paranızı kurtarabiliriz' imasıyla kişilerden bir kez daha para alıyor. Çiftlik Bank mağdurlarının toplamda 130 bin kişi olduğunu düşünürsek 1650 sayısı bize düşük gelse de totale bakıldığı zaman çok ciddi rakamlar ortaya çıkıyor.''

''İNTERNET ÜZERİNDEN KİŞİ BULUNUP PARA ALINIYOR''

Sözlerine devam eden avukat, ''İnternet üzerinden kişi bulunup elden para alınıyor. Yani herhangi bir banka hesabına para yatırma söz konusu değil. Bazı gruplara bizim meslektaşlarımız dahi yazı yazıyor. Şu kadar para verirseniz biz davanızı takip ederiz, Uruguay hükümetiyle görüşürüz gibi saçma sapan gerçeği yansıtmayan... Biz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde avukatlık yapabiliriz. Dışına çıktığımızda avukatlık yapamayız. İnsanlar bu şekilde de mağdur ediliyor." ifadelerini kullandı.

HESAPLARI KAPATIP KAÇTILAR

Sosyal medya hesaplarından yaptığı reklam ile ”Kaptırdığınız paranızı 500 TL karşılığında geri alır size veririm” diyen kişiye yine binlerce insan parasını kaptırdı. Dolandırıcının verdiği ıban numarasını istediği parayı yatıran kişiler herhangi bir sonuç alamadı bir süre sonra ise sosyal medya hesaplarını kapatıp kaçan dolandırıcıya beddua etmekten başka yolları kalmadı.

Zaytung'un benzeri olan sitede Çiftlik Bank Üyeleri Yine Dolandırıldı! “Çiftlik Bank’a Kaptırdığınız Parayı 500 TL Karşılığında Geri Alır Size Veririm” Diyen Dolandırıcıya Çiftlik Bank Üyesi 1600 Kişi Para Kaptırdı'' şeklindeki iddialar gerçek oldu.

İŞTE SOSYAL MEDYA’DA ÇİFTLİK BANK HAKKINDA ATILAN BİR KAÇ TWEET



