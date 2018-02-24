Zayıflamak isterken canından oldu

Bu 3 doktor mecburi olan bu ilacı bir gün dahi olsa vermemişler. İlacın değeri 1 milyon. Kızım 1 milyon için öldü. O ilaç verilseydi, benim kızımın hiçbir şeyi olamayacaktı. Bize söylemeden biz mide küçültme sandık, meğerse mide by passı yapmış" dedi.