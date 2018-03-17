Zayıflamak için mutlaka tüketmeniz gereken 8 besin!

Sağlıklı kilo vermek ve sağlıklı yaşamak için kısa bir zamana yayılan ve eziyet seviyesinde olan şok diyetler yerine yaşam boyunca uygulanabilecek sağlıklı beslenme programları tüm uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

Kilo vermek için aç kalmak gerektiği inancı günümüzde tarihe karışmış durumda. Sağlıklı kilo vermek ve sağlıklı yaşamak için kısa bir zamana yayılan ve eziyet seviyesinde olan şok diyetler yerine yaşam boyunca uygulanabilecek sağlıklı beslenme programları tüm uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Sağlıklı bir beslenme programının protein, yağ ve karbonhidrattan herhangi birini kısıtlaması ise kesinlikle mümkün değil. Önemli olan mümkün olduğunca lif ağırlıklı beslenmek, alınan yağ ve karbonhidratlar konusunda dikkatli davranmak ve hiçbir besin grubunu tamamen dışlamamak. Bu bilgiler ışığında sizlere diyet yaparken de rahatlıkla tüketebileceğiniz, sindirime ve sağlığa faydalı kilo verdiren yiyecekler arasından en sağlıkla 10 tanesini listeledik. Sağlıklı günler dileriz.

Twitter

Facebook

Google Plus

1 9

GREYFURT: Yüksek lif içeriğinden dolayı kilo verdiren yiyecekler arasında elmadan sonra yer alan bir diğer meyve de greyfurt. Tadından dolayı herkesin tüketmediği greyfurtu diğer faydalı gıdalarla bir araya getirip lezzetlendirmek ise elinizde. Sabah kahvaltısında meyve suyu içmeyi seviyorsanız 1 tatlı kaşığı bal ve 1 çubuk tarçınla tatlandıracağınız bir bardak greyfurt suyu hem sağlığınız için faydalı olacak, hem de kahvaltıda alınması gereken vitamin miktarına büyük katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda oldukça zengin bir C vitamini kaynağı olan greyfurtu eğer yapabiliyorsanız haftada 2-3 adet olmak üzere direkt olarak tüketmeniz size enerji ve zindelik kazandıracak, yağ yakma sürecinizi ve metabolizmanızı hızlandıracaktır. Twitter

Facebook

Google Plus

2 9

TARÇIN: Kilo verdiren baharatlar arasında ilk sırada olan tarçının kilo kaybı üzerindeki en büyük etkisi kan şekerini düzenleyici özelliği sayesinde olmaktadır. Bu özelliği sayesinde tarçının özellikle çay şeklinde demlenerek tüketilmesi hem tokluk hissi yaratmakta hem de ani şeker krizlerini önlemektedir. Kilo kontrolüne yardımcı olmasının yanında bir bardak tarçın çayı şeker yerine bir çay kaşığı balla tatlandırılıp her gün tüketilirse saç dökülmesinden mide ve bağırsak problemlerine, kolesterolden ağız kokusuna kadar pek çok probleme iyi gelecektir. Twitter

Facebook

Google Plus

3 9