Zayıflamak için mutlaka tüketmeniz gereken 8 besin!

GREYFURT: Yüksek lif içeriğinden dolayı kilo verdiren yiyecekler arasında elmadan sonra yer alan bir diğer meyve de greyfurt. Tadından dolayı herkesin tüketmediği greyfurtu diğer faydalı gıdalarla bir araya getirip lezzetlendirmek ise elinizde. Sabah kahvaltısında meyve suyu içmeyi seviyorsanız 1 tatlı kaşığı bal ve 1 çubuk tarçınla tatlandıracağınız bir bardak greyfurt suyu hem sağlığınız için faydalı olacak, hem de kahvaltıda alınması gereken vitamin miktarına büyük katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda oldukça zengin bir C vitamini kaynağı olan greyfurtu eğer yapabiliyorsanız haftada 2-3 adet olmak üzere direkt olarak tüketmeniz size enerji ve zindelik kazandıracak, yağ yakma sürecinizi ve metabolizmanızı hızlandıracaktır.

TARÇIN: Kilo verdiren baharatlar arasında ilk sırada olan tarçının kilo kaybı üzerindeki en büyük etkisi kan şekerini düzenleyici özelliği sayesinde olmaktadır. Bu özelliği sayesinde tarçının özellikle çay şeklinde demlenerek tüketilmesi hem tokluk hissi yaratmakta hem de ani şeker krizlerini önlemektedir. Kilo kontrolüne yardımcı olmasının yanında bir bardak tarçın çayı şeker yerine bir çay kaşığı balla tatlandırılıp her gün tüketilirse saç dökülmesinden mide ve bağırsak problemlerine, kolesterolden ağız kokusuna kadar pek çok probleme iyi gelecektir.

YOĞURT: Doğal yoğurt doğanın bize sunduğu en büyük nimetlerden biridir. Başta mide ve bağırsaklar olmak üzere düzenli tüketildiğinde vücudun her bölgesine faydalı olan yoğurt aynı zamanda kilo vermeye de yardımcıdır.Yoğurdun kilo verme üzerindeki en önemli etkisi yağ yakımını hızlandırıcı özelliğidir. Öğle ve akşam yemeklerinden sonra veya günde bir ya da iki kez ara öğün olarak tüketilecek bir kase yarım yağlı doğal yoğurt hem sizi tok tutacak ve ana öğünlere fazla yüklenmenizi önleyecek, hem de vücudunuzdaki yağların yanmasını kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan yoğurt vücudunuzda su ve yeşil çaya benzer bir etki yaparak zararlı maddelerin bünyeden atılmasına yardımcı olur. 2006 yılında prestijli tıp dergilerinden International Journal of Obesity’de yayınlanan bir çalışmada diyet listelerine her gün 2 kâse yoğurt ekleyenlerin aynı süre zarfında eklemeyenlere göre %22 daha fazla kilo kaybettiğini doğrulamıştır.