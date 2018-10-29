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Zayıflamak için mide balonu uygulaması zararlı mıdır?

Zayıflamak için mide balonu uygulaması zararlı mıdır?

Zayıflamak isteyen insanlar için mide balonu uygulaması zararlı mıdır? Ameliyat gerekir mi? İşte bu tür soruları Obezite ve Metabolik Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Halil Coşkun'a cevapladı.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 03:00 - Güncelleme: 29-10-2018 03:00

Obezite tedavisinde ilk defa endoskopik olarak yerleştirilecek bir cihaz fikri 1982’de ortaya çıkmıştır. O günden sonra bir çok mide içi yer kaplayan cihaz, özellikle de balon hakkında kısa ve uzun dönem başarılarını ölçen bir çok araştırma yapılmıştır.

Mide balonu yumuşak, pürüzsüz, silikon yapıdadır. ABD de 2015 yılında içi sıvı ile doldurulan ORBERA balonu FDA tarafından 6 aylık süre kalmak koşuluyla onaylanmıştır.

Balon endoskopik yolla ağızdan, yemek borusuna oradan da mideye geçirilir. Boş balon serum fizyolojik dediğimiz tuzlu suyla içine renklendirici (metilen mavisi) konularak 400-700 ml arasında doldurulur. Balon midenizde serbet halde kalarak mide hacminizi küçültür, daha erken tokluk hissi almanızı sağlar ve kilo kaybınıza yardımcı olur. 

Hasta 2-4 saat içinde taburcu edilir 
Mide Balonu sistemi, teknik olarak uygulaması kolay (15-20 dk), efektif ve minimal risk içeren bir prosedürdür. Uygulama sonrasında 2-4 saat süreyle kişi gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilebilir. Altı aylık süre dolduğunda balonu çıkartmak gerekir, çıkartma işlemide endoskopik yöntemle özel aletler kullanılarak gerçekleştirilir (15-20 dk) ve işlem bittikten sonra kişi taburcu edilir.

Literatür sonuçları değerlendirildiğinde özellikle süper morbid obez hastalarda (VKİ >50 kg/m2) obezite cerrahisi öncesi yandaş hastalık riskini azaltmak ve ameliyat morbiditesi ve mortalitesini düşürmek için kullanılmaktadır ayrıca VKİ 27-35 kg/m2 arasında olan hastalarda obezitenin geçici tedavisinde kalori kısıtlayıcı diyet (1000-1200 Kcal/gün) ve davranış tedavisi ile kombine olarak uygulanması önerilmektedir.

Mide balonu kilo vermenize yardımcıdır fakat kilo kaybının kalıcı olması için balon çıkarıldıktan sonra da sağlıklı beslenme kurallarına dikkat etmek gerekir.
 

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