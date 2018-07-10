Zayıflamak için ara öğünde neler yenebilir?

Ara öğün yapmamızın amacı; saatlerce aç kalıp ana öğün saati geldiğinde dünyaları yemek istememizi engellemek olduğunu söyleyen Diyetisyen İdil Ediboğlu cevapla.tv'ye anlattı.

Çünkü insan uzun süre açlık sonrası porsiyon kontrolü yapmakta, sağlıklı yemek seçimleri yapmakta zorlanır. Bu yüzden her öğüne dengeli, ortalama bir açlık ile başlanmalı ki yememiz gerekenden fazla yemeyelim.

Ara öğün olarak ne yiyebiliriz?

En önemlisi kan şekerimizi dengede tutacak bir şey olması. Şeker içeriği yüksek besinler kan şekerimizi hızlıca yükselteceği için ilk etapta iyi hissettirebilir ama kısa bir süre sonra tekrar hiçbir şey yememiş gibi acıkırız. Bu da hiç amacımıza yönelik bir hareket olmaz tabi ki. Bu yüzden beyaz undan yapılmış, şeker eklentili gıdalar asla uygun değildir. İdeal olarak protein içerikli minik porsiyonda bir besin mutlaka olmalı. (süt, yoğurt, kefir, peynir, badem, ceviz gibi) Bunun yanında da meyvemiz ya da sağlıklı tahıllardan yapılmış bir krakerimiz vs. olabilir. Diğer öğünlerde yediklerimize göre dengeli şekilde planlanabilir.