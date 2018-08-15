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Zarrab davası savcılarına ve FBI ajanlarına ödül

Zarrab davası savcılarına ve FBI ajanlarına ödül

Habertürk Washington muhabiri Serdar Turgut ABD'de pes dedirten gelişmeyi bugünkü köşesinde duyurdu. Türkiye karşıtı bir vakıf Hakan Atilla davasında görev almış savcı ve FBI ajanlarına ödül verecek.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 07:44 - Güncelleme: 15-08-2018 07:44

Neokon-evanjelist çevrelerin örgütü olan Foundation for Development of Democracy (FDD) 28 Ağustos’ta Hakan Atilla davasında görev almış savcı ve FBI ajanlarına kurumun prestijli ödülü olan Alberto Nisman ödülünü verecek.

İlginç gelişmeyi gazeteci Serdar Turgut, Habertürk'teki bugünkü köşesinde paylaştı.

"Uzun zamandır Washington’un gerçek güç merkezi olduğunu söylediğim Foundation for Development of Democracy'nin (FDD) gerçek yüzünü anlattım. Neokon-evanjelist işbirliğinin merkezi gibi çalışan bu kuruluş dün öyle bir şey yaptı ki, bir kesimin Türkiye'ye karşı kötü niyetlerinin ve önyargılarının belgesi ortaya çıkmış gibi oldu sonunda.

Yönetim içindeki Türkiye karşıtı önemli isimlerle direkt bağlantısı olan ve çoğunu da kendi içinden çıkarmış olan FDD, 28 Ağustos’ta Hakan Atilla davasında görev almış savcı ve FBI ajanlarına kurumun prestijli ödülü olan Alberto Nisman ödülünü verecek. Toplantıda ayrıca savcı ve FBI ajanları da bir konuşma yapacaklar.

POMPEO'NUN KİDEMLİ DANIŞMANI DA BUULNACAK: 28 Ağustos’taki toplantıda Amerika’nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley ve Dışişleri Bakanı Pompeo’nun kıdemli politika danışmanı ve politika planlama biriminin direktörü Brian Hook da bulunacak.

Hakan Atilla davası gibi Türkiye’ye yönelik tüm kötü niyetli komploların ortaya döküldüğü kirli bir davaya Washington’daki yönetime çok yakın bir kuruluşun bu kadar sahip çıkması ve komployu kuranları ödüllendirmesi şaşırttı insanları. Neokon-evanjelist çevrelerin örgütü olan FDD’nin kötü niyetini ortaya koyan ve makul düşünmeye çalışan insanlara “Pes doğrusu” dedirten bir gelişme oldu bu."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Fikirci Fikri 15 Ağustos 2018 08:22 Zarrab olayından sonra AKP'liler istifa etmeliydi ve insan içine çıkmamalıydı. Ama tersi oldu.

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