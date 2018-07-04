Zamlı yeni emekli maaşları ayın kaçında ödenecek?

Emekli maaşları ayın kaçında hesaplara yatacak, 2018 temmuz zammı sonrası yeni emekli maaşları ayın kaçında ödenecek araştırmaları binlerce emeklinin gündeminde. Zamlı temmuz maaşları ayın15'inde hesaplara yatacak.

Enflasyon, haziran ayında yüzde 2,61 artarken, yıllık bazda yüzde 15,39 oldu. TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

Enflasyon farkı ve Temmuz zammı toplamı: Böylece yılbaşında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 5,17 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak. Toplam zam (3,5+ 5,17) olacak. Memur ve memur emeklisine yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısı için yüzde 3,5 zam kararı alınmıştı.

Memur ve memur emeklisi toplam zammı : Buna göre temmuz ayında memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi yüzde 8,67 zam alacak.

İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 9,17 oldu. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.

2000 LİRA MAAŞI OLAN NE KADAR ZAM ALACAK: Toplu Sözleşme zammı ile birlikte enflasyon farkı zammı da birleşince 2000 lira net maaş alan bir memur ya da memur emeklisi Temmuz maaşını 173 lira 4 kuruş zamlı alacak. Yani temmuzda 2 bin 173 lira 4 kuruş maaş alacak. 2000 lira net maaş alan bir bağ-kur ya da işçi emeklisi ise Temmuz maaşını 183 lira 4 kuruş zamlı alacak. Yani bu kişi temmuzda 2 bin 183 lira 4 kuruş maaş alacak.

İLK ZAMLI MAAŞLAR 15 TEMMUZ'DA: Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

ENFLASYON RAKAMLARI : TÜFE aylık % 2.61, yıllık % 15.39 arttı. Yıllık enflasyon 2003'ten beri en yüksek seviye olarak kayda geçti. Aylık artış da Ekim 2011'den beri en yüksek seviye oldu. Enflasyon son olarak 2017'nin Kasım ayında yıllık bazda yüzde 12.98 ile 14 yılın rekorunu kırmıştı. Çekirdek enflasyon da %12.6'dan %14.6'a yükseldi ve tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

ÜFE aylık %3.03 arttı, önceki %3.79'du. Yıllık ÜFE %20.16'dan %23.71'e yükselerek Temmuz 2003'ten beri en yüksek seviyede..

TÜİK'in açıkladığı veriler ise şöyle;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %2,61 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,49 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %5,98 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, haberleşmede %4,76, ulaştırmada %2,66, ev eşyasında %2,24 ve eğlence ve kültürde %2,16 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup %1,15 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda %1,15 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %24,26 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %18,91, gıda ve alkolsüz içecekler %18,89, çeşitli mal ve hizmetler %16,79 ve lokanta ve oteller %13,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %3,69 ile TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)’da oldu