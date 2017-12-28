Zamlı memur maaşları 2018 avukat ocak 2018 maaşı

2018'e sayılı günler kala memurlar zamlı maaş oranlarını merak etmeye başladı. Memurların ünvanları ve alanlarına göre değişen maaşlar 2018 güncel ne kadar olacak? Avukat 2018 yılında ne kadar zam alacak?

Memur zammı Ocak 2018'de ne kadar olacak sorusunun yanıtı ortaya çıkıyor. 2018 memur zammına ilişkin milyonlarca memurun beklediği haberin ayrıntıları belli olmaya başladı.Memur maaşları toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Eğer ocak zammı yüzde 4 olursa memurların maaşlarında 108 ile 417 lira arasında artış yaşanacak.

AVUKAT MAAŞLARI 2018 NE KADAR OLACAK? Memur zamlarının artmasıyla kamuda çalışan kaymakam maaşları da belli olacak. Haziran 2017 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memurların Temmuz 2017 zamlı maaşları belli olmuştu Temmuz 2017 avukat maaşı 4 bin 484 TL. Enflasyon zam oranına baktığımız zaman Aralık ayı enflasyon rakamı sıfır olsa bile avukat maaşları 4 bin 871 TL'ye çıkacak.

TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI BELLİ OLDU Memur ve memur emeklisi 2018 yılının ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yüzde 3.5 zam alacak. En düşük memur maaşı aile yardımı dahil 2018'in ocak ayında 2 bin 857 liraya yükselecek.

Memur zammı belli oldu 2018-2019 toplu sözleşme zam oranı

Yeni memur maaşları 2018-2019 ünvanlara göre zamlı tam liste

Memur zammı Ocak 2018 3 zam birden alacaklar