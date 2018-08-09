Zamlı evde bakım maaşları hangi illerde yattı 9 Ağustos sorgusu

9 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangisi sorgusu her gün binlerce hasta bakıcı tarafından yapılıyor. Kurban Bayramından önce ayın 16'sına kadar 1179 lira olan evde bakım maaşlarının hesaplara yatırılması bekleniyor. 9 Ağustos perşembe gününe kadar henüz hiçbir ilde evde bakım maaşları yatırılmadı. Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncelendikçe yeni detaylar haberimizde olacak.

Evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakan kişilere ödenen evde bakım maaşlarının en geç 16 Ağustos'a kadar tüm illerde yatması bekleniyor. Hasta bakıcıların bir diğer gündemi ise 1000 liralık bayram ikramiyesi. Bu konuda henüz resmi kaynaklardan bir bilgi yok fakat Ramazan Bayramı'nda hasta bakıcılara 1000 liralık bayram ikramiyesi ödemesi yapılmamıştı.

Temmuz ayından itibaren evde bakım maaşları zamlandı. Yeni hasta bakıcı maaşları 1150 lira oldu. Peki 9 Ağustos perşembe evde bakım maaşları yatan iller oldu mu?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın takibinde olan evde bakım parasına gerekli olan şartları taşıyan herkes başvurabiliyor. Gerekli şartları sağlayan ve engellisine bakan kişiye 2018 yılı için aylık 1179 TL ödeme yapılıyor. Evde bakım parasının alınabilmesi için engellinin bulunduğu hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması gerekmektedir.

EVDE BAKIM AYLIĞI TAKİBİ: Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor. Peki evde bakım aylığının takibi nasıl yapılıyor?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA: Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

SMS İLE SORGULAMA: Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR: Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilen hasta bakım parası ne kadar? Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR: Ağır engelliler için alınan evde bakım maaşında ise kişi başı 2018 yılı gelir oranı 967.27 TL'dir. 2018 yılında 2022 sayılı yasada engelli zamlı maaşları şöyle oldu; raporu yüzde 40-69 arası olanlar bin 247 TL alacak. Raporu yüzde 70'den yukarı olanlar bin 845 TL alacak. 2018 yılı evde bakım zamlı maaşları 2018 Ocak-Temmuz arası bin 68 TL, 2018 Ağustos-Aralık arası bin 179TL