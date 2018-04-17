  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Zaman'ın eski sahibi isim verdi! Fehmi Koru Nabi Avcı...

Zaman'ın eski sahibi isim verdi! Fehmi Koru Nabi Avcı...

FETÖ davalarının ilki olan ve Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, sanıklardan 65'inin firari, sadece 7'sinin tutuklu bulunduğu davada sona geldi. Zaman Gazetesi'nin eski sahibi Alaaddin Kaya savunmasını yaptı. Kaya bakın kimlerin ismini verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-04-2018 16:42 - Güncelleme: 17-04-2018 16:42

FETÖ’nün Zaman Gazetesi'nin patronu kimlerin isimlerini verdi
Savcının tamamı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istediği esas hakkındaki mütalaasına karşı sanıkların son savunmaları alınıyor.

Savcının tamamı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istediği esas hakkındaki mütalaasına karşı sanıkların son savunmaları alınıyor.

Geçen haftadan beri devam eden davanın bugünkü celsesinde Zaman Gazetesi'nin eski sahibi Alaaddin Kaya savunma yaptı. 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'e, Fetullah Gülen'in okulları devretme mektubunu götürdüğü iddiasını cevaplandıran Kaya, şunları söyledi:

"Asla, kat'a Fetullah Gülen'den mektup götürmedim. Sadece gazetenin akreditasyon sorununu çözmek için gittim. Aynı gün Gülen'in Hürriyet'te demeci çıktı. Bu, benim ziyaretimle birleştirildi. Bırakın okulların devrini, akredite sorununu Çevik Bir, 'tamam' dediği halde çözülmedi. Ben kendi sorunumu çözememişim, okulları mı çözeceğim."

İSİMLERİ VERDİ: Zaman'ı çıkardığı için tutuklandığını öne süren Kaya şunları anlattı: "Eğer Zaman'ı Alaaddin Kaya çıkartmasa burada olur muydu? Tüm başıma gelenler 35 sene öncesi kurulmasına dayanıyor. Topu topu 2 sene sürmüştü. Savcı, 'başından beri aynı propaganda yapan gazete' diyor. Gazete kayyuma devredildiğinde, benim çıkardığım nüsha ile çıktı, 'İlk günkü gibi' diye. Bundan iyi belge mi olur? Benim çıkardığım gazetede sorun yok. Benden sonra ne olduysa oldu.

FEHMİ KORU NABİ AVCI VE İBRAHİM KALIN...

Aynı şekilde Star'da da. O da sonra FETÖ'cü oldu. Hadi Star dönemimden bir haber koyun! Gazeteyi almama gelince, Fehmi Koru, Nabi Avcı, İbrahim Kalın var, ne yapacağız, ne edeceğiz diye hep konuşuyoruz. Aslında gazetenin adı Adalet. Turan Dilligil'den almışım. O zamanlar Hürriyet Mahmut Hocaefendinin üzerine gidiyordu. İlk kapısını çaldığım odur, Fetullah Gülen değil. Ortaklarımızdan biri İhsan Aslan'dı. Çocukluk arkadaşımdır. Arzu ederdim ki, buraya gelip, gerekenleri anlatsın."

“BEN ADALETE BİR HAYLİ YARDIMCI OLMUŞUM”

Davanın katılanlarından olan adalet şehidi Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar'ın eleştirilerine de cevap veren Kaya, "Vicdani borç duyduğum için dahlim olmadığı halde üzüntülerimi ve annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerimi ifade ettim. Ahmet Tatar, 'Adalete yardımcı olsun, o zaman kabul ederim' diyor. Doğru. Tüm ifadelerimi okudum. Ben adalete bir hayli yardımcı olmuşum" dedi.

GÜLERCE İLE GÜLEN ARASINDAKİ TELEFON TRAFİĞİNİ SÖYLEDİ

Kaya, davanın tanıklarından Hüseyin Gülerce'yle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Gülerce'nin telefonu ile Gülen'in telefonu arasında 2011'de 114, 2012'de 115, 2013'te 76, 2014'te 4 kez görüşme yapıldığı tespit edildi. Benim böyle bir görüşmem var mı? Ama ben buradayım. Vicdan sızlatacak bir durum. Kimsenin burada olmasını istemem, ama böyle giderse Türkiye'nin yüzde 75'i burada olacak."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Zaman'ın eski sahibi isim verdi! Fehmi Koru Nabi Avcı... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 17 Nisan 2018 17:00 Dünya Trump'a, Türkiye Erdoğangiller'e kaldığında… “Zor bir dönem”, “kargaşa ortamı”, “tehlikeli gelişmeler” falan...........

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro