Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti, ortadan böyle kayboldu!

İnternette hızla yayılan bu görüntülerde zaman yolculuğu iddiasındaki bir adamın görüntüleri gündeme damga vurdu. Güvenlik kameralarının görüntülediği adam, az sonra yapacaklarıyla dünyayı şaşkına çevirdi.
Güvenlik kamerasında sağa sola yürüyen adam ilk başta hiç dikkat çekmiyor.
Geleceğe Dönüş filminden de hatırlanacağı üzere filmin baş kahramanları zaman içinde yolculuk yapabiliyordu.
Bunun için de sıradan bir araba zaman makinesine çevriliyor ve geçmişe ya da geleceğe gidiliyordu.
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