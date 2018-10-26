Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti, ortadan böyle kayboldu!

Zaman yolculuğu yaptığını söyleyen adam paylaştığı görüntüyle ortadan kaybolduğunu iddia etti. İnternette yayınladığı görüntüler Dünya'nın gündemine oturdu.

Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti, ortadan böyle kayboldu!

İnternette hızla yayılan bu görüntülerde zaman yolculuğu iddiasındaki bir adamın görüntüleri gündeme damga vurdu. Güvenlik kameralarının görüntülediği adam, az sonra yapacaklarıyla dünyayı şaşkına çevirdi.

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Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti, ortadan böyle kayboldu!

Güvenlik kamerasında sağa sola yürüyen adam ilk başta hiç dikkat çekmiyor.

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Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti, ortadan böyle kayboldu!

Geleceğe Dönüş filminden de hatırlanacağı üzere filmin baş kahramanları zaman içinde yolculuk yapabiliyordu.

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Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti, ortadan böyle kayboldu!

Bunun için de sıradan bir araba zaman makinesine çevriliyor ve geçmişe ya da geleceğe gidiliyordu.

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