Zaman Yolcusu 2030 yılını anlattı

İngiltere'nin tekrar Avrupa Birliği'ne katılacağını öne süren Noah, Avrupa Birliği ülkelerinin tek bir çatı altında toplanacağını söyledi. Noah, İngiltere'nin bu yapılanmadan sonra aynı çatı altında toplandığı ülkelerle yeni oluşturulacak para birimini kullanacağını iddia etti. Ayrıca gelecekte insanların beynine çip takılacağını da söyleyen Noah, bu çipin beyin fonksiyonlarını artıracağını söyledi. İşte detaylar...

2030 yılından geldiğini öne süren zaman yolcusu Noah'ın yeni açıklamaları şaşırttı. Noah şu günlerde Brexit sebebiyle sıkıntılı günler yaşayan İngiltere ve Avrupa ile ilgili konuştu. Noah'ın iddialarına göre İngiltere 2030 yılına kadar son derece şoke edici birtakım olaylarla yüzleşecek.

Noah, 29 Mart 2019'da AB'den ayrılacağını duyuran İngiltere'nin 2030 yılında tekrar Avrupa Birliği'ne katılacağını öne sürdü. Noah, İngiltere'nin gelecekte kurulan Avrupa Süper Devleti'nin bir parçası olacağını söyledi.

Noah, Avrupa Süper Devleti'ni, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin oluşturduğu tek bir devlet olarak niteledi. Buna göre 2030 yılına kadar AB ülkeleri tek bir çatı altında birleşecek ve Avrupa Birleşik Devletleri'ni oluşturacak.

Avrupa Birliği'nin tek bir devlet olmasının ardından birçok ülke bu trende ayak uyduracak ve devletleri birleştirme kararı alacak. Avrupa Birleşik Devletleri avro ve sterlin kullanımını bırakarak yeni ortak bir para birimi kullanmaya başlayacak.

Noah'ın bir diğer iddiası ise küresel ısınma ile ilgili. Noah'a göre küresel ısınma sebebiyle en büyük zararı görecek ülkelerden birisi İngiltere olacak. İngilizler ayrıca yakın gelecekte özel bir çip kullanmaya başlayacak ve bu çip beyin fonksiyonlarını artıracak.

Noah'ın açıklamaları son derece ilgi çekici olsa da videoyu izleyen birçok kişi, iddiaları yeterince inandırıcı bulmadı.

  • Güncel 04 Şubat 2019 08:13
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