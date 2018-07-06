Zaman gazetesi yazarları davasında karar çıktı! İşte cezalar

15 Temmuz darbesi sonrası kapatılan Zaman gazetesi yazarlarının yargılandığı davada karar çıktı. Tüm sanıkları 'darbeye teşebbüs' suçundan beraat ettiren Mahkeme, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 10 yıl 6 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verdi. Ahmet Turan Alkan ve İbrahim Karayeğen tahliye edilirken 11 sanıklı davada iki tutuklu gazeteci kaldı.

TÜRKÖNE'YE İYİ HAL İNDİRİMİ YOK... Mahkeme Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10.5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme bu iki isme iyi hal indirimi uygulamadı ve tahliye etmedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN CEZA... Zaman gazetesi yazarları Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan ise 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı... Zaman gazetesi Gece Yazıişleri Sorumlusu İbrahim Karayeğen ise 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BERAAT EDENLER... Mahkemeden, Lalezar Sarıibrahimoğlu, Orhan Kemal Cengiz, İhsan Dağı ve Mehmet Özdemir’in beraati yönünde karar çıktı.

Tahliye kararı verilen Ahmet Turan Alkan'ın sosyal medya hesabından dün cezaevinde eşi Süheyla Alkan ile çekilmiş bu fotoğrafı paylaşılmıştı.

ALKAN VE KARAYEĞEN İÇİN TAHLİYE KARARI... 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Turan Alkan ile İbrahim Karayeğen'in tahliyesine karar verildi. Mümtazeer Türköne ve Mustafa Ünal’ın ise tutukluluklarının devamına karar verildi. Böylece davada iki tutuklu sanık kaldı.

DARBEYE TEŞEBBÜS'TEN BERAAT ETTİLER... Davada yargılanan tüm gazeteciler, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçlamasından beraat etti.