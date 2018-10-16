Zahide Yetiş'teki sakallı Gülseren Hanımın olay değişimi!

Sakalları yüzünden çevresi tarafından dışlandığını söyleyen ve evliliğini kurtarmak için Show TV'deki Zahide Yetiş'le programına katılarak yardım isteyen Gülseren Hanımın tedavisine başlandı. Sakallarından kurtulmaya başlayan genç kadının son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Zahide Yetiş, Gülseren hanımın son halini görünce, "Gönlümüzde öyle bir yer edindin ki dünyanın en güzel kadınını getirseler senin kadar yüreğimize işlemez." diyerek duygularını dile getirdi.
Kendisini çok iyi hissettiğini belirten Gülseren Hanım ise tedaviye daha yeni başlamalarına rağmen sakallarının dökülmeye başladığını söyledi. İşte Gülseren hanımın stüdyoya geldiği o anlar...
HİKAYESİ GÖZYAŞLARINA BOĞMUŞTU: Tedavi olmak için Zahide Yetiş'e sığınan genç kadın, kocasından utandığını, insan içine çıkamadığını, lazer tedavisi görmesine rağmen bu durumdan kurtulamadığını söylemişti. Evlenirken sakalları olduğunu gizlediğini ve evliliklerinin beşinci gününde sakalları uzayınca eşinin durumu fark etmesi üzerine her şeyi anlattığını belirten Gülseren hanım şunları dile getirmişti;
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER