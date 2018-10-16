Zahide Yetiş'teki sakallı Gülseren Hanımın olay değişimi!

Show TV'deki Zahide Yetiş'in programına katılarak sakalları yüzünden zor zamanlar geçirdiğini söyleyen ve yardım isteyen Gülseren Hanımın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Sakalları yüzünden çevresi tarafından dışlandığını söyleyen ve evliliğini kurtarmak için Show TV'deki Zahide Yetiş'le programına katılarak yardım isteyen Gülseren Hanımın tedavisine başlandı. Sakallarından kurtulmaya başlayan genç kadının son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 9

Zahide Yetiş, Gülseren hanımın son halini görünce, "Gönlümüzde öyle bir yer edindin ki dünyanın en güzel kadınını getirseler senin kadar yüreğimize işlemez." diyerek duygularını dile getirdi. Twitter

Facebook

Google Plus

2 9

Kendisini çok iyi hissettiğini belirten Gülseren Hanım ise tedaviye daha yeni başlamalarına rağmen sakallarının dökülmeye başladığını söyledi. İşte Gülseren hanımın stüdyoya geldiği o anlar...





Twitter

Facebook

Google Plus

3 9