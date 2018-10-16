Zahide Yetiş'teki sakallı Gülseren Hanım'ın inanılmaz değişimi!

Sakalları yüzünden çevresi tarafından dışlandığını söyleyen ve evliliğini kurtarmak için Show TV'de yayınlanan 'Zahide Yetiş'le' programına katılarak yardım isteyen Gülseren hanımın tedavisine başlandı. Sakallarından kurtulmaya başlayan genç kadının son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi göz yaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş, Gülseren hanımın son halini görünce, "Gönlümüzde öyle bir yer edindin ki dünyanın en güzel kadınını getirseler senin kadar yüreğimize işlemez." diyerek duygularını dile getirdi.

Kendisini çok iyi hissettiğini belirten Gülseren hanım ise tedaviye daha yeni başlamalarına rağmen sakallarının dökülmeye başladığını söyledi.