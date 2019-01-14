Zahide Yetiş'te Merve öğretmen şok etti! Çocukların önünde cinsel şiddet

Edebiyat öğretmeni Merve'nin hayatı ikinci evliliği ile kabusa dönüştü. Eşi gerdek gecesi ona dayak attı, şiddet artarak devam etti. En büyük kabusu ise çocuğunun önünde yaşadığı cinsel şiddet oldu. 'Hala çocuğuma anlatamıyorum' diyen Merve öğretmen, Zahide Yetiş'e anlattıkları ile izleyenleri şoke etti. İşte fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalan genç kadının dramatik hikayesi.

Merve öğretmen ilk evliliğinden bir kız sahibi olmuş ve boşanmıştı. Yine kendisi gibi ilk evliliği yürümeyen eşi ile kuzeni aracılığıyla tanıştı. İkili 5 aylık bir tanışma ve nişanlanma sürecinden sonra evlendi. İkisinin de ikinci evliliği olduğu için küçük bir düğün yapıldı. Damadın ilk öfke patlaması da düğünde başgösterdi. İşte anlattıkları