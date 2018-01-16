Zahide Yetiş'in eşi haberi alınca gözyaşlarına boğuldu

Show TV'de yayınlanan 'Zahide Yetiş'le' programının sunucusu Zahide Yetiş canlı yayında hamile olduğunu açıklamıştı. Cem Ersoy'la evli olan sunucu Zahide Yetiş'in bu günkü programında sürpriz bir parti vardı. Programa katılan Müge Anlı, Cem Ersoy-Zahide Yetiş çiftinin bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Cem Ersoy bebeğin cinsiyetini öğrenince gözyaşlarını tutamadı...

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş, 1979'da Avusturya-Viyana'da doğdu. Zahide Yetiş'in anne tarafı Yunanistan-Selanik, baba tarafı Kütahya'dan İzmir'e geldi. Bir kız, üç erkek kardeşi olan Zahide Yetiş'in anne babası çok küçükken boşanmış, bundan dolayı babaannesinin yanında İzmir'de büyüdü.

Zahide Yetiş, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Zahide Yetiş, çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatına başladı. Reklam seslendirmeleri yanı sıra haber spikeri ve metin yazarı olarak görev yaptı.

TV8'de Kentlerin Dili adlı programla Türkiye'yi dolaşarak 25 şehrin belgesel programını yapan Zahide Yetiş, 6 yıl boyunca Türkiye'nin ilk teknoloji programı olan İnternet TV'yi sundu, İnternet Dünyası adlı bir gazete köşesi hazırladı.

Zahide Yetiş, TRT'de İzmir ve Ankara televizyonlarında 'Genç Gözüyle Tartışma' , 'İnternet TV', 'Türk Site', 'Gün Başlıyor', 'Şans Karesi' ve 'İzlenimler' gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence, tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.

Kanal D'de yayınlanan tam üç sezon Doktorum programını Op. Dr. Aytuğ Kolankaya ile beraber sundu.

Şu anda ATV'de 'Zahide yetiş'' adlı programın sunuculuğunu yapıyor.