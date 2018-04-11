Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy kimdir? Zahide Yetiş nereli kaç yaşında?

Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğdu. Zahide Yetiş aslen anne tarafından Yunanistan Selanikli, baba tarafından Kütahyalı'dır. Zahide isminin anlamı"Allah'ın emir ve yasaklarına uyan" demektir. Zahide Yetiş'in üç erkek kardeşi var. İkinci eşi Cem Arısoy ile mutluluğu yakalayan Zahide Yetiş 39 yaşında.

İzmir'de büyüyen Zahide Yetiş lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'nde tamamladıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu. TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatına başlayan Zahide Yetiş Show TV'deki programı ile geniş izleyici kitlesine ulaştı.

Zahide Yetiş'in hamileliği : Zahide Yetiş hamileliğinde artık son aylarını yaşıyor. Anne olmak için gün sayan Zahide Yetiş'in bebeğinin cinsiyeti canlı yayında açıklanmıştı. Eşi Cem Arısoy ile ilk çocuklarını kucağına alacak olan Zahide Yetiş'in bebeği erkek olacak.

Zahide Yetiş kaç aylık hamile : Zahide Yetiş hamile olduğunu Ocak ayında açıklamıştı. O zaman 4 aylık hamile olan Zahide Yetiş nisan ayı itibariyle hamileliğinde 7. aya girdi.

Zahide Yetiş ne zaman doğum yapacak : Zahide Yetiş'in hesabına göre doğumu Haziran ayında olacak. Zahide Yetiş 8. aydan sonra ekrana veda edecek ve oğlunun doğumuna gidecek.

Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy kimdir : Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy ünlü sunucunun ikinci eşi. Bir kez evlenip boşanan Zahide Yetiş mutluluğu ikinci eşiyle buldu. Zahide Yetiş, işadamı Cem Arısoy ile Paris’te 16 Eylül 2014 tarihinde evlendi. 19 Eylül 2014 tarihinde de İstanbul Kuruçeşme’de düğün yapan Zahide Yetiş, eşini medyadan uzak tutuyor.