  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy kimdir? Zahide Yetiş nereli kaç yaşında?

Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy kimdir? Zahide Yetiş nereli kaç yaşında?

Zahide Yetiş 7 aylık hamile ve Haziran ayında doğum yapacak. 39 yaşında olan Zahide Yetiş ikinci eşi Cem Arısoy ile ilk çocuklarını kucağına alacak. Peki Zahide Yetiş aslen nereli bebeğinin cinsiyeti ne kocası ne iş yapıyor?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-04-2018 01:25 - Güncelleme: 11-04-2018 01:25

Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğdu. Zahide Yetiş aslen anne tarafından Yunanistan Selanikli, baba tarafından Kütahyalı'dır. Zahide isminin anlamı"Allah'ın emir ve yasaklarına uyan" demektir. Zahide Yetiş'in üç erkek kardeşi var. İkinci eşi Cem Arısoy ile mutluluğu yakalayan Zahide Yetiş 39 yaşında.

İzmir'de büyüyen Zahide Yetiş lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'nde tamamladıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu. TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatına başlayan Zahide Yetiş Show TV'deki programı ile geniş izleyici kitlesine ulaştı.

Zahide Yetiş'in hamileliği : Zahide Yetiş hamileliğinde artık son aylarını yaşıyor. Anne olmak için gün sayan Zahide Yetiş'in bebeğinin cinsiyeti canlı yayında açıklanmıştı. Eşi Cem Arısoy ile ilk çocuklarını kucağına alacak olan Zahide Yetiş'in bebeği erkek olacak.

Zahide Yetiş kaç aylık hamile : Zahide Yetiş hamile olduğunu Ocak ayında açıklamıştı. O zaman 4 aylık hamile olan Zahide Yetiş nisan ayı itibariyle hamileliğinde 7. aya girdi.

Zahide Yetiş ne zaman doğum yapacak : Zahide Yetiş'in hesabına göre doğumu Haziran ayında olacak. Zahide Yetiş 8. aydan sonra ekrana veda edecek ve oğlunun doğumuna gidecek.

zahide yetiş eşi cem arısoy kimdir

Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy kimdir : Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy ünlü sunucunun ikinci eşi. Bir kez evlenip boşanan Zahide Yetiş mutluluğu ikinci eşiyle buldu. Zahide Yetiş, işadamı Cem Arısoy ile Paris’te 16 Eylül 2014 tarihinde evlendi. 19 Eylül 2014 tarihinde de İstanbul Kuruçeşme’de düğün yapan Zahide Yetiş, eşini medyadan uzak tutuyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy kimdir? Zahide Yetiş nereli kaç yaşında? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Zahide Yetiş
ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Show TV'nin başarılı sunucusu Zahide Yetiş aslen nereli, kaç yaşında ikinci eşi Cem Arısoy kimdir? İşte Zahide Yetiş'in hamileliği, ailesi, eğitimi ve biyografisi; Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğdu. Zahide Yetiş aslen anne

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro