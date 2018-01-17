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Zahide Yetiş'in bebeği kız mı erkek mi kaç aylık hamile?

Zahide Yetiş'in bebeği kız mı erkek mi kaç aylık hamile?

Zahide Yetiş hamile olduğunu açıkladı. Zahide Yetiş'in bebeği kız mı erkek mi olacak canlı yayında sürpriz bir partiyle açıklandı. Zahide Yetiş'in bebeği erkek olacak. Zahide Yetiş eşi Cem Ersoy ile de ilk kez görüntü verdi. Peki Zahide Yetiş kaç yaşında ve şu anda kaç aylık hamile? Haziran ayında Show ekranlarına veda edecek olan Zahide Yetiş doğum yapacak.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2018 10:28 - Güncelleme: 17-01-2018 10:28

Show TV'nin sevilen ekran yüzü Zahide Yetiş anne olmaya hazırlanıyor. Hamile olan Zahide Yetiş 39 yaşında. Zahide Yetiş ve eşi Cem Ersoy'un bu ilk çocukları.

Zahide Yetiş'in dünkü programında sürpriz bir parti vardı. Programa katılan Müge Anlı, Cem Ersoy-Zahide Yetiş çiftinin bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Cem Ersoy bebeğin cinsiyetini öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Zahide Yetiş'in bebeği erkek olacak ve haziran ayında dünyaya gelecek.

Zahide Yetiş pazartesi günü ekrana gelen programında hamileliğini şu sözlerle duyurmuştu: "Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı ben hamileyim."

ZAHİDE YETİŞ KAÇ AYLIK HAMİLE : Zahide Yetiş 4 aylık hamile. 5 ay sonra doğum yapacak olan Zahide Yetiş bebeğini Haziran ayında dünyaya getirecek. 

Zahide Yetiş ile Cem Ersoy 2014 yılında evlendi. Zahide Yetiş eşine dair sosyal medya hesaplarından hiç paylaşım yapmadığı için merak konusuydu. Cem Ersoy ilk kez eşinin hamileliğinde ekrana çıktı. İşte Cem Ersoy'un Zahide Yetiş ile bebeğin cinsiyetini öğrendikleri an;

Zahide Yetiş'in eşi Cem Ersoy haberi duyunca ağladı bebeği...

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • YKaan 17 Ocak 2018 11:55 İyi de... Bize ne? Allah analı babalı büyütsün ama daha doğmamış bir çocuk üzerinden reyting ve prim kasmanız hiç ahlaki bir davranış değil...

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