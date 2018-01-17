Zahide Yetiş'in bebeği kız mı erkek mi kaç aylık hamile?

Show TV'nin sevilen ekran yüzü Zahide Yetiş anne olmaya hazırlanıyor. Hamile olan Zahide Yetiş 39 yaşında. Zahide Yetiş ve eşi Cem Ersoy'un bu ilk çocukları.

Zahide Yetiş'in dünkü programında sürpriz bir parti vardı. Programa katılan Müge Anlı, Cem Ersoy-Zahide Yetiş çiftinin bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Cem Ersoy bebeğin cinsiyetini öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Zahide Yetiş'in bebeği erkek olacak ve haziran ayında dünyaya gelecek.

Zahide Yetiş pazartesi günü ekrana gelen programında hamileliğini şu sözlerle duyurmuştu: "Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı ben hamileyim."

ZAHİDE YETİŞ KAÇ AYLIK HAMİLE : Zahide Yetiş 4 aylık hamile. 5 ay sonra doğum yapacak olan Zahide Yetiş bebeğini Haziran ayında dünyaya getirecek.

Zahide Yetiş ile Cem Ersoy 2014 yılında evlendi. Zahide Yetiş eşine dair sosyal medya hesaplarından hiç paylaşım yapmadığı için merak konusuydu. Cem Ersoy ilk kez eşinin hamileliğinde ekrana çıktı. İşte Cem Ersoy'un Zahide Yetiş ile bebeğin cinsiyetini öğrendikleri an;

Zahide Yetiş'in eşi Cem Ersoy haberi duyunca ağladı bebeği...