Zahide Yetiş sakallı kadının son haline bakın yok böyle değişim!

Show Tv'de hafta içi her sabah yayınlanan Zahide Yetiş'in programında sakallı kadın bomba etkisi yaratmıştı. Bir hastalığı nedeniyle yüzünde sakallar çıkan Aynur Hanım'ın değişimi merak ediliyordu. Uzun süredir tedavi gören ve estetik ameliyat geçiren sakallı kadının son halini görenler şoke oldu. Zahide Yetiş'in programıyla değişen Aynur Hanım'ın son hali ve tüm detaylar internethaber'de.

Show Tv'de yayınlanan Zahide Yetiş'in programına katılan Aynur isimli kadının görüntüsü herkesi şaşkınlığa uğrattı. Kadın olmasına rağmen sakalları bıyıkları olan kadın, sakallar yüzünden sözlüsünün kendisini terk ettiğini belirtti. 40 yaşında olduğunu belirten talihsiz kadın, "40 yaşındayım Hatay'dan geldim. 30 yaşından bu yana sakallarım çıkıyor. Ağda ve cımbızla daha önce aldım ama tekrar çıktı" diye konuştu.

