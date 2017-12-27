Zahide Yetiş sakallı kadının son haline bakın yok böyle değişim!

Zahide Yetiş sakallı kadının son haline bakın yok böyle değişim!

Show Tv'de hafta içi her sabah yayınlanan Zahide Yetiş'in programında sakallı kadın bomba etkisi yaratmıştı. Bir hastalığı nedeniyle yüzünde sakallar çıkan Aynur Hanım'ın değişimi merak ediliyordu. Uzun süredir tedavi gören ve estetik ameliyat geçiren sakallı kadının son halini görenler şoke oldu. Zahide Yetiş'in programıyla değişen Aynur Hanım'ın son hali ve tüm detaylar internethaber'de.

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Zahide Yetiş sakallı kadının son haline bakın yok böyle değişim!

Show Tv'de yayınlanan Zahide Yetiş'in programına katılan Aynur isimli kadının görüntüsü herkesi şaşkınlığa uğrattı. Kadın olmasına rağmen sakalları bıyıkları olan kadın, sakallar yüzünden sözlüsünün kendisini terk ettiğini belirtti. 40 yaşında olduğunu belirten talihsiz kadın, "40 yaşındayım Hatay'dan geldim. 30 yaşından bu yana sakallarım çıkıyor. Ağda ve cımbızla daha önce aldım ama tekrar çıktı" diye konuştu.

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Zahide Yetiş sakallı kadının son haline bakın yok böyle değişim!

ZAHİDE YETİŞ'İN PROGRAMDA TEDAVİ OLMAYA BAŞLADI Zahide Yetiş'in programında tedavi olan estetik ameliyat geçiren Aynur Hanım'ın yeni görüntüsünü görenler adeta şoke oldu. Uzun zamandır beklenen Aynur Hanım'ın sakallarından kurtulduğu görünüyor. Değişimiyle ekrana gelen Aynur Hanım herkesi şoke etti. İşte Aynur Hanım'ın olay olan son hali

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Zahide Yetiş sakallı kadının son haline bakın yok böyle değişim!

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