Zahide Yetiş 7 aylık hamile ne zaman doğuracak eşi kimdir?

Show TV'nin sevilen ekran yüzü Zahide Yetiş hamileliğinde artık son aylarını yaşıyor. Anne olmak için gün sayan Zahide Yetiş'in bebeğinin cinsiyeti canlı yayında açıklanmıştı. Eşi Cem Arısoy ile ilk çocuklarını kucağına alacak olan Zahide Yetiş, 39 yaşında hamile kaldı. Zahide Yetiş'in bebeği erkek olacak.

Zahide Yetiş programında hamileliğini şu sözlerle duyurmuştu: "Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı ben hamileyim."

Zahide Yetiş kaç aylık hamile : Zahide Yetiş hamile olduğunu Ocak ayında açıklamıştı. O zaman 4 aylık hamile olan Zahide Yetiş nisan ayı itibariyle hamileliğinde 7. aya girdi.

Zahide Yetiş ne zaman doğum yapacak : Zahide Yetiş'in hesabına göre doğumu Haziran ayında olacak. Zahide Yetiş 8. aydan sonra ekrana veda edecek ve oğlunun doğumuna gidecek.

Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy kimdir : Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy ünlü sunucunun ikinci eşi. Bir kez evlenip boşanan Zahide Yetiş mutluluğu ikinci eşiyle buldu. Zahide Yetiş, işadamı Cem Arısoy ile Paris’te 16 Eylül 2014 tarihinde evlendi. 19 Eylül 2014 tarihinde de İstanbul Kuruçeşme’de düğün yapan Zahide Yetiş, eşini medyadan uzak tutuyor.