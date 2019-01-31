Zabıtalar gözlerine inanamadı çöp evden cephane ve yüklü miktarda para çıktı!

Amasya'nın Gökmedrese Mahallesi sakinleri, harabeye dönmüş bir evden yayılan kokuya daha fazla katlanamayınca çareyi Amasya Belediyesine başvurmakta buldu. Gelen şikayet üzerine eve gidip detaylı arama yapan ekipler ise karşılaştıkları manzarayla şoke oldular.
Zabıta ekipleri kapıyı açtıklarında üst üste yığılmış kağıtlar ve hurdalarla karşılaştı. Bahçesinin yanı sıra balkonu bile çöplerle dolan evi temizlemek kolay olmazken ekiplerin yoğun çabasıyla evdeki yaklaşık 20 ton çöp 3 günde temizlenebildi.
Kiraladığı evleri topladığı çöplerle dolduran Ali Keçeci hakkında işlem yapılırken, paralar ise sayılarak geri teslim edildi.
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