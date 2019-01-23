Zabıta ekiplerinden seyyar satıcıya şiddet!

İZMİR Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Konak ilçesinin gümrük bölgesinde tatlı satan seyyar satıcı hakkında işlem yapmak istedi. Seyyar arabaya da el koymak isteyen zabıtaya, satıcı direndi. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Zabıta memurları, seyyar satıcıyı darp etti. Bu sırada seyyar arabadaki tatlılar yola döküldü. Dayak olayı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, çevredekilerin seyyar satıcıya şiddet uygulayan zabıta memurlarına gösterdikleri tepki de görülüyor.