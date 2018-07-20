  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVUzmanlığımızın kilit unsurları, hız, teknik beceri, tecrübe, güvenilirlik ve hassasiyet
eposta yazdır zoom+ zoom-

Zabıt katipliği mülakat sınavı gerekli evraklar İstanbul Adliyesi açıklaması

Zabıt katipliği mülakat sınavı gerekli evraklar İstanbul Adliyesi açıklaması

İstanbul Adliyesi zabıt katipliği mülakat sınavına girecek adaylar dikkat! Adalet Bakanlığı İstanbul Adliyesi mülakat sınavına girecek adaylarda istenen belgeleri resmi sayfasında yayınladı. Sözleşmeli personel alımları için sözlü sınavlara katılacak aday açıklaması.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-07-2018 14:30 - Güncelleme: 20-07-2018 14:30

Adalet Bakanlığı İstanbul Adliyesi zabıt katipliği sözlü sınav-mülakat sınavına girecek adaylar için gerekli belgelerin olduğu bir listeyi resmi sayfasında yayınladı. 

İstanbul Adliyesi tarafından yayımlanan duyuru metninde, sözlü sınavlara katılacak adayların istenilen evrakları ilan edilen tarihe kadar getirmeleri gerektiğini bildirdi. İşte yayımlanan duyuruya dair detaylar,

İSTANBUL ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI MÜLAKAT LİSTELERİ YAYINLANDI:  İstanbul Adliyesi tarafından yayımlanan duyuruya göre adaylardan talep edilen evraklar şunlar; 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu ( Form bilgisayarla doldurularak 2 nüsha hazırlanması ve bilgilerin doğru olduğunun bildirildiği kısmın aday tarafından imzalanması gerekmektedir. Söz konusu forma resim yapıştırılmalı kesinlikle zımba veya tel kullanılmamalıdır. Komisyon Başkanlığımızca onaylanacak olup herhangi bir kişi veya kuruma onaylatılmayacaktır.), 2 Adet Kimlik Fotokopisi ( A4 kağıdına ayrı ayrı olacak şekilde ),

Adayların bu evrakları 1 Ağustos 2018 tarihine kadar İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerektiği bildirildi. Söz konusu duyuruda ayrıca sözlü sınavlara katılacak adayların mülakat tarihlerine dair de bilgiler paylaşıldı.

GEREKLİ BELGELER İÇİN TIKLAYIN

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Zabıt katipliği mülakat sınavı gerekli evraklar İstanbul Adliyesi açıklaması haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro