Yüzüğünden sonra şimdi de parmakları ile gündemde

Kanada'da McGill Üniversitesi'ndeki bilim insanlarına göre, aynı uzunlukta parmaklara sahip olan kişilerin karşı cinsle inatlaşma ve kavgacı olma eğilimde olduklarını ortaya koydu. Avuç içleri Kate Middleton gibi dışarı dönük olan olanların sessiz, rafine, akıllı, hassas ve açık sözlü olduğu kaydedildi. Manning, Cambridge Düşesi gibi dikdörtgen avuca sahip olanların, iddialı, yol gösterici ve kariyerleriyle son derece ilgili olduğunu belirtti. Bilim insanına göre dikdörtgen avuçlu kişilerin üretmeyi sevdiği ve ilişkilerinde giden yanlış bir şeyler olduğunda kendi kabuğuna çekilmeyi tercih ettiği de eklendi.