Yüzü gibi kalbi de güzel

Sokak hayvanları için çırpınan oyuncu Şükran Ovalı, önceki gün yine işbaşındaydı. Evinde 2 kedi ve 2 köpek besleyen güzel oyuncu, Beykoz'daki 6 yavru köpek için seferber oldu..

Eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in de desteğini alan Ovalı, "Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki bu mavişler evsiz, sahip arıyoruz" diyerek hayvanseverlere çağrıda bulundu ve yine alkış topladı..