Yüzü çocuk gibi ama yaşı bakın kaç!

Her şeye rağmen hayatın güzel olduğunu kaydeden Birinci, “Başta ailem olmak üzere sevdiklerim sağ olsun her zaman benim yanımdalar, beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Onların sayesinde hastalığımı yenmeye, unutmaya çalışıyorum. Trabzonspor hastasıyım, takım yenilince üzülüyorum galip gelince diyalize moralli giriyorum. Geçtiğimiz günlerde Yusuf Yazıcı ile kaptan Onur beni ziyarete geldi. Çok duygulandım, çok sevindim. Diyalize girdiğim merkezdeki doktorum Seyit Hisoğlu’nu da çok seviyorum. Sağ olsun kendisi bana her zaman moral veriyor. Serviste zaman zaman saz çalarken ben de türkülerimle ona eşlik ediyorum. Her şeye rağmen hayat güzel” dedi.