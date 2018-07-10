Yüzü birden bu hale gelmeye başladı içinden çıkanlar ise inanılmaz

RUSYA'da genç bir kadın, senaryolara taş çıkartacak bir olay yaşadı. Geçtiğimiz haftalarda yüzünün çeşitli yerlerinde lekelenmeler olduğu şikayetiyle doktora gitti. Bu şişliklerin içinden çıkanlar ise doktorları bile hayrete düşürdü.

Yüzü birden bu hale gelmeye başladı içinden çıkanlar ise inanılmaz

RUSYA'da genç bir kadın, senaryolara taş çıkartacak bir olay yaşadı. Geçtiğimiz haftalarda yüzünün çeşitli yerlerinde lekelenmeler olduğu şikayetiyle doktora gitti. Bu şişliklerin içinden çıkanlar ise doktorları bile hayrete düşürdü.

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Yüzü birden bu hale gelmeye başladı içinden çıkanlar ise inanılmaz

İsmini vermek istemeyen hasta, ilk önce sol gözünün altında oluşan küçük şişliği ciddiye almadı. Ancak 10 gün sonra üst dudağı da şişince hemen doktora gitti. Doktorların yaptığı incelemelerin ardından yüzündeki şişlik ve lekelerin aslında Dirofilaria denilen canlı bir parazit kurt olduğunu ve cildinin altında büyüdüğünü ve hareket ettiğini öğrendi.

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Yüzü birden bu hale gelmeye başladı içinden çıkanlar ise inanılmaz

Peki bu kurt genç kadının yüzüne nasıl girdi? Rostov Devlet Tıp Üniversitesi'nde bulaşıcı bir hastalık uzmanı olan Natalia Pshenichnaya'ya göre her şey sivrisinek ısırığı ile başladı! Sivrisinekler, köpek ve benzeri hayvanlardaki parazit larvaları ısırarak genç kadının kan dolaşımına ulaştırdı.

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Yüzü birden bu hale gelmeye başladı içinden çıkanlar ise inanılmaz

Dış basında yer alan haberlere göre, genç kadını tedavi eden Dr. Vladimir Kartashev, daha önce buna benzer 10 vaka daha yaşadığını belirtti ve genç kadının da tedavi edildiğini söyledi.

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