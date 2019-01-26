Yüzleşme ilk bölüm fragmanı

Yüzleşme'nin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Yüzleşme'nin yeni bölümünde neler yaşanacak? Yüzleşme çok yakında Kanal D'de...

Yapımını T Company’nin, yapımcılığını Bülent Turgut’un üstlendiği "Yüzleşme"nin başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk ve Yiğit Kirazcı paylaşıyor. Senaryosunu Altuğ Küçük’ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel oturuyor.

YÜZLEŞME KONUSU NEDİR? Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender Kasabası'nda geçen hikayede geçmişte yaşanan olaylar, sırlar teker teker gün yüzüne çıkarken kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.