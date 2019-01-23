Yüzlerce vatandaşı ATM'ye kurdukları bu düzenekle soymuşlar

Çeşitli bankaların ATM/BTM cihazlarına kopyalama aparatı ve kamera yerleştirerek vatandaşların kimlik bilgileri ile şifrelerini kopyalayıp çıkardıkları sahte kredi kartları üzerinden banka müşterilerinin hesaplarını boşaltan bir dolandırıcılık şebekesini tespit eden Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. 

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR: Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 3 ve 7 Ocak tarihleri arasında kent genelinde arka arkaya yapılan eş zamanlı operasyonda dolandırıcılık şebekesine mensup H.Y., İ.D., Y.E., O.U. ve H.E. adlı 5 şüpheliyi tespit eden siber polisi, dolandırıcıları ATM’lere taktıkları kopyalama aparatlarını ve gizli kameraları sökerken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

315 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR: Şüphelilerin üzerlerinde ve barındıkları adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para, farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda sahte adet kredi kartı, ATM kopyalama aparatları ile ATM gizli kamera düzeneği ve harddiskler ele geçirildi. Şebekenin bu yöntemle şu ana kadar 315 kişinin kart bilgilerini kopyalayarak banka müşterilerinin hesaplarını boşalttıkları ve aynı yöntemle 456 bin liralık illegal kazanç sağladıkları ortaya çıkarıldı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınıp sorgulanan dolandırıcılık şebekesi üyesi 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların tamamı çıkarıldıkları mahkemece ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

  • Güncel 23 Ocak 2019 11:38
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