Yüzlerce kilo bulundu hepsini toprağa gömmüşler!

Bitlis'te devam eden operasyonlarda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Örgütün sığınaklarının ale geçirildiği bölde çok sayıda bomba ve yaşam malzemesi bulundu.

Yüzlerce kilo bulundu hepsini toprağa gömmüşler!

BİTLİS'te güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'nın kullandığı 7 sığınak bulunarak imha edildi. Sığınaklarda el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, elektrik kablosu, yaşam malzemesi ve örgütsel döküman ele geçirildi.

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Yüzlerce kilo bulundu hepsini toprağa gömmüşler!

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kırsal bölgede terör örgütünün kış üslenmesine yönelik olarak sürdürdüğü operasyonlarda, son bir hafta içerisinde teröristlerin kullandığı 7 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda 7 el yapımı patlayıcı, 760 kilogram amonyum nitrat, 8 mutfak tüpü, 2 bin 965 metre elektrik kablosu ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, uzman ekipler tarafından kontrollü bir şekilde imha edilip, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

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Yüzlerce kilo bulundu hepsini toprağa gömmüşler!

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Yüzlerce kilo bulundu hepsini toprağa gömmüşler!

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