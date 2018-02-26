Yüzlerce kilo bulundu hepsini toprağa gömmüşler!

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kırsal bölgede terör örgütünün kış üslenmesine yönelik olarak sürdürdüğü operasyonlarda, son bir hafta içerisinde teröristlerin kullandığı 7 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda 7 el yapımı patlayıcı, 760 kilogram amonyum nitrat, 8 mutfak tüpü, 2 bin 965 metre elektrik kablosu ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, uzman ekipler tarafından kontrollü bir şekilde imha edilip, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.