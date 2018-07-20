Yüzlerce kaçak içki böyle imha edildi!

HİNDİSTAN'da Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı'ndan kaçak içkileri piyasaya sürmek üzere olan kişiler yakalanınca, elde kalan yüzlerce şişe için imha edilmek üzere çalışma başlatıldı. 600'den fazla kaçak içki şişesinin olduğu bilgisi verilen olayda, yere dizilen şişeler bir silindir tarafından görevliler kontrolünde tuzla buz edildi. O anlara ait görüntü de bu şekilde kayda alındı.

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