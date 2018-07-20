Yüzlerce isim konuşulmuştu! İşte Arda'nın oğlunun adı

Medipol Başakşehir’de top koşturan milli futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, doğacak erkek bebeklerinin ismini sonunda netleştirdi.

Akşam Life'da yer alan habere göre; mart ayında evlenen çift, ailenin yeni üyesi için baktıkları yüzlerce isim arasından Can adını belirledi.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Kasım ayında doğacak çocukları için hazırlıklara devam eden çift, Çubuklu Vadi Evleri’ndeki bir odayı Aslıhan Doğan Turan’ın zevkine göre döşemeye başladı.