Yüzlerce askere operasyon 48 ilde düğmeye basıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün "örgüt imamı" ile bazı askerler arasında ankesörlü veya sabit kontörlü telefon hatlar aracılığıyla irtibat sağlandığı tespit edildi.

Çalışmalar sonucunda,122'si muvazzaf 271 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 47 ilde operasyon başlatıldı. 

Hakkında gözaltı kararı verilenlerden birinin emekli tuğgeneral, 120'sinin darbe girişimi öncesinde askeri öğrenci, 29'unun çeşitli nedenlerle TSK'dan ilişiği kesilen ve 122'sinin de muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

İZMİR MERKEZLİ OPERASYONDA 75 GÖZALTI: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda FETÖ/ PDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 30 ilde operasyon başlatıldı. 

Operasyon kapsamında FETÖ terör örgütünün askeriye içerisindeki haberleşme sistemlerinden biri olan ardışık ankesörlü arama sisteminde arandığı tespit edilen çoğu muvazzaf 75 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Terörle Mücadele şubesince şüphelilerin birçoğu gözaltı alınırken yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

ADANA'DA 3 GÖZALTI: İstanbul merkezli 48 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Adana'da 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'ye yönelik şafak vakti 48 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Adana'da da 3 muvazzaf asker gözaltına alındı. Askerlerin üst düzey rütbeli olduğu öğrenildi.

  • Güncel 06 Temmuz 2018 09:59
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