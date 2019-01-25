Yüzde 95 engeli var ama yaptıkları inanılmaz çocukluk hayali gerçek oluyor

Giresun'da yaşayan ve yüzde 95 bedensel engeli bulunan Esin Kara, sonunda çocukluk hayalini gerçekleştiriyor.

Giresun'da insanlığa örnek olacak hikayede çocukluğundan beri el işleri yapan bedensel engelli Esin Kara, yaptığı el işleri ile çocukluk hayali olan sergiyi sonunda açıyor. Kafasına koyduğu her şeyi yaptığını ifade eden Kara, el işi yaptıkça mutlu olduğunu söyledi ve internette tariflere bakarak el işi ürünler yaptığını anlattı. Twitter

Facebook 1 6

YETENEK MİDİR BİLMİYORUM: Esin Kara, sadece gördüklerini yaptığını söyleyerek, “Bu bir yetenek midir nedir ben de bilmiyorum. Yapmama gibi bir şansım yok, kafama koydumsa onu yaparım, Allah’tan başkası engelleyemez. El işi yaptıkça mutlu oluyorum. Bazen diyorum ki bir iplikçi dükkânım olsun. Benim yaşımdakiler tokacıya gider, kafeye gider, ben ise çarşıya gittiğim zaman tuhafiyeye gidiyorum ve oraya gidince mutlu oluyorum” şeklinde konuştu. Twitter

Facebook 2 6

7 yaşından beri el işi yaptığını ifade eden Esin Kara, en büyük hayalinin ise yaptıklarını satarak gelir elde etmek olduğunu söyledi. Sergi açmak için 6 aydır hazırlık yapan Kara, “İstediğim her şeyi başaracağıma inanıyorum. Küçükken ben bunları satacağım diyordum. Yıllar sonraki hayalim gerçek olacak." Twitter

Facebook 3 6