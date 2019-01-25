Yüzde 95 engeli var ama yaptıkları inanılmaz çocukluk hayali gerçek oluyor

Giresun'da insanlığa örnek olacak hikayede çocukluğundan beri el işleri yapan bedensel engelli Esin Kara, yaptığı el işleri ile çocukluk hayali olan sergiyi sonunda açıyor. Kafasına koyduğu her şeyi yaptığını ifade eden Kara, el işi yaptıkça mutlu olduğunu söyledi ve internette tariflere bakarak el işi ürünler yaptığını anlattı.
YETENEK MİDİR BİLMİYORUM: Esin Kara, sadece gördüklerini yaptığını söyleyerek, “Bu bir yetenek midir nedir ben de bilmiyorum. Yapmama gibi bir şansım yok, kafama koydumsa onu yaparım, Allah’tan başkası engelleyemez. El işi yaptıkça mutlu oluyorum. Bazen diyorum ki bir iplikçi dükkânım olsun. Benim yaşımdakiler tokacıya gider, kafeye gider, ben ise çarşıya gittiğim zaman tuhafiyeye gidiyorum ve oraya gidince mutlu oluyorum” şeklinde konuştu.
7 yaşından beri el işi yaptığını ifade eden Esin Kara, en büyük hayalinin ise yaptıklarını satarak gelir elde etmek olduğunu söyledi. Sergi açmak için 6 aydır hazırlık yapan Kara, “İstediğim her şeyi başaracağıma inanıyorum. Küçükken ben bunları satacağım diyordum. Yıllar sonraki hayalim gerçek olacak."
BEN DE İSTİYORUM: Hedefim sergi açmak. Sosyal medyada bu işi yapanlar gibi ben de yapmak istiyorum ve istediğim şeyi de başaracağıma inanıyorum. Son 5-6 aydır hazırlık yapıyorum anahtarlık, bebek patikleri, oyuncaklar ile. Havalar ısınınca inşallah sergimi de açacağım, o zaman daha iyi olacak benim için” ifadelerini kulandı.
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