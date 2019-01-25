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Yüzde 95 bedensel engelli Esin sergi açmaya hazırlanıyor

Çocukluğundan beri el işleri yapan bedensel engelli Esin Kara, yaptığı el işi ürünleri ile sergi açacak. Kafasına koyduğu her şeyi yaptığını ifade eden Kara, el işi yaptıkça mutlu olduğunu söyledi. İnternette tariflere bakarak el işi ürünler yaptığını anlatan Kara, “Bu bir yetenek midir nedir ben de bilmiyorum. Gördüğümü yapıyorum. Yapmama gibi bir şansım yok, kafama koydumsa onu yaparım, Allah’tan başkası engelleyemez. El işi yaptıkça mutlu oluyorum. Bazen diyorum ki bir iplikçi dükkânım olsun. Benim yaşımdakiler tokacıya gider, kafeye gider, ben ise çarşıya gittiğim zaman tuhafiyeye gidiyorum ve oraya gidince mutlu oluyorum” dedi. 7 yaşından beri el işi yaptığını ifade eden Esin Kara, en büyük hayalinin ise yaptıklarını satarak gelir elde etmek olduğunu söyledi.

Sergi açmak için 6 aydır hazırlık yapan Kara, “İstediğim her şeyi başaracağıma inanıyorum. Küçükken ben bunları satacağım diyordum. Yıllar sonraki hayalim gerçek olacak galiba, hedefim sergi açmak. Sosyal medyada bu işi yapanlar gibi bende yapmak istiyorum ve istediğim şeyi de başaracağıma inanıyorum. Son 5-6 aydır hazırlık yapıyorum anahtarlık, bebek patikleri, oyuncaklar ile. Havalar ısınınca inşallah sergimi de açacağım, o zaman daha iyi olacak benim için” ifadelerini kulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sevdiğini ve bir gün onunla tanışmak istediğini anlatan Kara, “Rüyasında Cumhurbaşkanımızın benim yanıma geldiğini gören çok var. Ben umuyorum ki bir gün onunla görüşeceğim, buluşacağım. Onun da beni göreceğine inanıyorum. Onu çok seviyorum. İnşallah beni duyar ve bir gün onunla görüşürüm. Allah ona kolaylık versin bu süreçte. Biz onun yanındayız. Burada yaptığım boncuklara da ‘Durmak yok, yola devam’ yazdım. Anahtarlıklarımda söylediğim gibi ‘Durmak yok, yola devam” diye konuştu.

  • Güncel 25 Ocak 2019 12:38
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