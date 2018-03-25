Yüzde 35 kazanç hayal oldu! 10 bin inek var sanılıyordu ama...

KONYA'nın Karapınar ilçesinde 'DKC Hayvancılık' adı altında yaklaşık bin 500 üyeden 100 milyon lira topladığı iddia edilen şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla Karapınar Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yüzde 35 kazanç hayal oldu! 10 bin inek var sanılıyordu ama...

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Konya'nın Karapınar ilçesinde yem üreticisi A.D, 2015 yılında 'DKC Hayvancılık' adı altında çok ortaklı süt üretimi platformu kurdu. Ticari unvanı ve şirket kaydı bulunmayan 'DKC Hayvancılık' adına açılan 'dkchayvancilik.com' internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarından "İnek kiralama projemiz" başlığı altında yatırımcı arayan A.D, iddiaya göre, üyelerine cazip yatırım, sıfır risk ve yüksek kar vadetti. Üye olmak isteyenlere, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki 140 dekar arazi üzerine kurulu çiftlikte 750 sağmal inekten süt üretimi yapıldığı bilgisini veren A.D, kısa zamanda bin 500'e yakın üye topladı.

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Yüzde 35 kazanç hayal oldu! 10 bin inek var sanılıyordu ama...

A.D'nin, 13 maddelik basit sözleşme imzalayan üyelerden yüzde 35 net kar vaadiyle iki yılda 100 milyon lira topladığı iddia ediliyor.

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Yüzde 35 kazanç hayal oldu! 10 bin inek var sanılıyordu ama...

On ay boyunca 6 bin lira verene aylık 150 lira, 7 bin lira ödeyene ise 180 lira kar taahhüt edilen 'sütbank' sisteminde üyelere şubat ayından itibaren para verilmedi. Yatırımcılarına 'mali kriz nedeniyle ödemeye yapılamayacağı'nı SMS ile bildiren 'DKC Hayvancılık'tan mağdurlar şikayetçi oldu. Bu süreçte 'DKC Hayvancılık', üye topladığı internet sayfasını askıya aldı.

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Yüzde 35 kazanç hayal oldu! 10 bin inek var sanılıyordu ama...

Konya'da yaşayan bir üye ise 28 inek kiraladığı sistemden parasını alamadığı için polise başvurdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, onlarca BİMER başvurusuyla hakkını arayan yatırımcıların da şikayeti üzerine çalışma başlattı. Emniyetin yaptığı araştırmada, ilçede 12 işletmenin 'sütbank' modeliyle çalıştığı tespit edildi. Şikayete konu olan 'DKC Hayvancılık'ın faaliyetlerini inceleyen ekipler, yaşanan mağduriyete ilişkin rapor hazırladı. Yapılan çalışmada, her sözleşmede en az 3 ineğin kiralandığı, bin 500 üyeden toplam on bin civarında sağmal ineğin olması gerektiği hesaplandı.

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