  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yüzde 100 zam yapıldı İstanbulkart ücretine yansıyacak mı

Yüzde 100 zam yapıldı İstanbulkart ücretine yansıyacak mı

Eylem yapan Erguvan otobüslere yolcu başına ödenen ücrete yüzde 100 zam yapıldı. Özel Halk otobüsü sahiplerine yapılan zammın İstanbulkart ücretlerine yansımayacağı ifade edildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-03-2018 13:14 - Güncelleme: 17-03-2018 13:14

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde kontak kapatarak eylem yapan özel halk otobüsü sahipleri istediklerini aldılar. Otobüs sahiplerinin yolcu başına aldıkları ücrete İBB Meclis kararıyla yüzde yüzün üstünde zam yapıldı.

Söz konusu talebini değerlendiren İBB Meclisi, Komisyon görüşü doğrultusunda, oy birliğiyle alınan kararla, 30 Eylül 2018 tarihine kadar İstanbul’daki toplu taşıma operatörlerinden, İETT ve Metro İstanbul AŞ hak edişlerini her öğrenci geçişi için 18 kuruş, ücret entegrasyonuna dahil tüm deniz toplu ulaşım araçları, Özel Hak Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ’nin hakkedişlerinde ise, her öğrenci geçişi için 70 kuruş verilmesi uygun gördü. Karar İBB Meclisi’nden oy birliğiyle geçti.

Özel halk Otobüsleri söz konusu ücretlerle artık geçinemediklerini belirterek kontak kapatmışlardı. Otobüsler bir günlük eylem yapmıştı. Olimpiyat Stadı’nın önüne araçlarını çekmişlerdi.YASAL İŞLEM UYARISI YAPILMIŞTI: Eylemin ardından İETT’den yapılan açıklamada söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı açıklanmıştı. Ayrıca eylem yaptıkları gün fazladan çalışan belediye otobüslerinin sefer ücretlerinin de kendilerinden tahsil edilebileceği söylenmişti.

Otobüs şoförleri ise AK Parti İstanbul İlçe Binası önünde protesto gösterisi düzenlemişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yüzde 100 zam yapıldı İstanbulkart ücretine yansıyacak mı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ahmet kemal 17 Mart 2018 13:28 özel halk otobüsleri kaldırılmalı..

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro