Yüzde 100 zam yapıldı İstanbulkart ücretine yansıyacak mı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde kontak kapatarak eylem yapan özel halk otobüsü sahipleri istediklerini aldılar. Otobüs sahiplerinin yolcu başına aldıkları ücrete İBB Meclis kararıyla yüzde yüzün üstünde zam yapıldı.

Söz konusu talebini değerlendiren İBB Meclisi, Komisyon görüşü doğrultusunda, oy birliğiyle alınan kararla, 30 Eylül 2018 tarihine kadar İstanbul’daki toplu taşıma operatörlerinden, İETT ve Metro İstanbul AŞ hak edişlerini her öğrenci geçişi için 18 kuruş, ücret entegrasyonuna dahil tüm deniz toplu ulaşım araçları, Özel Hak Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ’nin hakkedişlerinde ise, her öğrenci geçişi için 70 kuruş verilmesi uygun gördü. Karar İBB Meclisi’nden oy birliğiyle geçti.

Özel halk Otobüsleri söz konusu ücretlerle artık geçinemediklerini belirterek kontak kapatmışlardı. Otobüsler bir günlük eylem yapmıştı. Olimpiyat Stadı’nın önüne araçlarını çekmişlerdi. YASAL İŞLEM UYARISI YAPILMIŞTI: Eylemin ardından İETT’den yapılan açıklamada söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı açıklanmıştı. Ayrıca eylem yaptıkları gün fazladan çalışan belediye otobüslerinin sefer ücretlerinin de kendilerinden tahsil edilebileceği söylenmişti.

Otobüs şoförleri ise AK Parti İstanbul İlçe Binası önünde protesto gösterisi düzenlemişti.