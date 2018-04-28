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Yüzbinlerce çalışanı ilgilendiren gelişme! Taraflar anlaştı

Yüzbinlerce çalışanı ilgilendiren gelişme! Taraflar anlaştı

ATO'nun yemek kartlarındaki yüksek komisyonlara karşı yürüttüğü çalışma sonuç verdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında yapılan çalıştayda komisyon oranlarında yüzde 4,5 tavan sınırında anlaşma sağlandı.

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Eklenme Tarihi: 28-04-2018 12:18 - Güncelleme: 28-04-2018 12:18

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen çalıştayda bir araya gelen tarafların, yemek kartları komisyon oranlarına tavan sınırı getirilmesi konusunda uzlaşmaya varmasının çok önemli ve sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada, ATO’nun yemek kartlarındaki yüksek oranlı komisyonlara karşı yürüttüğü çalışmanın sonuç verdiğini söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili bütün tarafları bir araya getirdiği çalıştayda, tarafların, düzenlemenin yapılacağı “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nda uzlaşmasının çok başarılı bir gelişme olduğunu kaydeden Baran, “10 milyar liraya yaklaşan yemek kartı pazarında, yüksek oranlı komisyonlar nedeniyle sıkıntılar yaşanıyordu. İstanbul Ticaret Odası ve ATO olarak da Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitemizin yürüttüğü çalışmayla yemek kartlarında uygulanan komisyonlara yüzde 4,5 tavan sınırının getirilmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Yiyecek içecek sektörünün üzerinden yük kalktı” dedi.

Baran, yemek kartlarındaki yüksek oranlı komisyonların Ankara’daki yaklaşık 14 bin, Türkiye genelinde de 110 bin firmayı ilgilendirdiğini hatırlatarak, sektör adına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel ve emeği geçen tüm taraflara teşekkür etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya, ATO’yu temsilen Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Yunus Demirci, Başkan Yardımcısı Gürbüz Bekiş ve aynı komiteden Meclis Üyesi Abdulbekir Yılmaz katıldı.

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