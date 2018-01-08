Yüzbaşı Burak Akın'ın hali! Utançtan başını çıkaramadı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın, yeniden adliyeye sevk edildi. Burak Akın adliyeye gidişinde utancından yüzünü göstermedi. Bunun için başını ceketinin içine gömen Burak Akın ilginç bir görüntü sergiledi.