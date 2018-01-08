Yüzbaşı Burak Akın'ın hali! Utançtan başını çıkaramadı

Yüzbaşı Burak Akın'ın hali! Utançtan başını çıkaramadı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın, yeniden adliyeye sevk edildi. Burak Akın adliyeye gidişinde utancından yüzünü göstermedi. Bunun için başını ceketinin içine gömen Burak Akın ilginç bir görüntü sergiledi.

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Yüzbaşı Burak Akın'ın hali! Utançtan başını çıkaramadı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine giderek, FETÖ üyesi olduğunu itiraf etmesinin ardından gözaltına alınan ve sorgulanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı Akın ikinci kez adliyeye götürüldü.

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Yüzbaşı Burak Akın'ın hali! Utançtan başını çıkaramadı

Adliyeye 5 Ocak'ta sevk edilen ve fotoğraf teşhisinin ardından ek gözaltı süresi alınarak geri gönderilen Akın, işlemlerin tamamlanmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince Ankara Adliyesi'ne getirildi.

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Yüzbaşı Burak Akın'ın hali! Utançtan başını çıkaramadı

Burak Akın'ın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınarak sorgulanan Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) görevli yüzbaşı Fuat Söylemez ile Genelkurmay Başkanlığında görevli yüzbaşı Abdülkadir Koçyiğit de adliyeye sevk edildi.

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