Yüz yıllık vasiyet geleneği! Mezar taşlarına bakın ne yapıyorlar?

TRABZON’un Tonya ilçesinde mezar taşlarında yer alan tabanca ve tüfek figürleri dikkat çekiyor. Figürler, silah sevgisiyle tanınan vatandaşların ölümünden sonra vasiyetleri üzerine mezar taşlarına işleniyor.

TRABZON’un Tonya ilçesinde mezar taşlarında yer alan tabanca ve tüfek figürleri dikkat çekiyor. Figürler, silah sevgisiyle tanınan vatandaşların ölümünden sonra vasiyetleri üzerine mezar taşlarına işleniyor. Tonya ilçesinde ilginç bir gelenek günümüzde de yaşatılıyor. Silah sevgisi ile bilinen ilçede vatandaşlar, ölmeden önce yakınlarına mezar taşlarına tabanca ve tüfek figürleri yaptırılmasını vasiyet ediyor. Yakınlarınnı vasiyet üzerine tüfek ve tabanca figürleri yer alan mezar taşları yaptırılıyor. Twitter

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Genç yaşta vefat eden ağabeyi Ahmet Kalyoncu’nun silah sevgisi olduğunu anlatan Hacı Salih Kalyoncu, vasiyet üzerine mezar taşına tabanca figürü işlettiklerini söyledi. Kalyoncu “İlçemizde silah sevgisi çok. Benim ağabeyim genç yaşta vefat etti. Onun vasiyeti üzerine mezar taşına silah figürü yaptırdık. Silaha olan sevgisinde dolayı bunu yaptırdık” dedi. Twitter

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‘BİZİM SİLAHIMIZ KALEM OLMALI’: İlçe esnaflarından Ayhan Bozoğlu, yörelerinde silah sevgisinin üst düzeyde olduğunu belirterek “Herkesin eli silah tutmalı, kullanmayı becermeli. Ancak, silah devlete has. Bizim en önemli silahımız kalem olmalı. Silaha ihtiyacımız yok, topyekûn eğitime ihtiyacımız var” diye konuştu. Twitter

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