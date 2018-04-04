Yüz germe ameliyatı öncesi ve sonrası için 20 gün kuralı

Yüz germe ameliyatı yaptırmayı düşünenler öncelikle doktoru iyi seçmeli. Yüz germe ameliyatı öncesinde mutlaka doktorunuzun ameliyat ettiği hastaların öncesi ve sonrası fotoğraflarını görün. Doğru planlanmış bir yüz germe ameliyatı sarkan fazlalıkları alır, yüzünüzün genel hatlarını değiştirmez. Haliyle de yüz germe operasyonları en doğal estetik olarak sayılır.

Yüz germe ameliyatı için estetisyenler hastalarına 20 günlük bir süre ayırmanızı öneriyorlar. İlk bir haftalık dönemde şişlikler ve morluklar büyük oranda düzelmektedir.

Yüz germe ameliyatı sonrası neler olur : Ameliyat sonrası ilk gece hafif bir sızı veya şişliklerin gerginliğine bağlı olarak hafif bir ağrı olabilir. Genellikle ertesi gün hastalar taburcu edilir. Operasyon sonrasında cilt altı dokuda biriken kan ve sıvının boşaltılması için küçük tüpler kullanılır. Bu tüpler 48 saat içinde çekilmektedir. Dikişler operasyondan 7 ila 10 gün sonra alınmaktadır.

Morluklar ve şişlikleri nasıl azaltabilirsiniz? : Yüz germe ameliyatı sonrası buz uygulaması iyileşme süreci hızlandıracaktır. Morluklar ve şişlikler ilk haftanın sonunda genel olarak geçecektir ancak şişliklerin tam olarak yok olması 3 – 4 haftalık bir süreci bulacaktır. Boyun bölgesi daha fazla sarkmış olan hastalarda bu süreç biraz daha uzun olabilmektedir. Başınızı kalp seviyesinin üstünde tumanız şişlikleri azaltacaktır. Ödemi önlemek adına tuzlu gıdalardan olabildiğince uzak durmalısınız.



Yüz germe ameliyatı iyileşmesi ne zaman tamamlanır : Şişliklerin önemli bir miktarı ilk 2 haftada inmektedir. Geri kalan şişliklerin inmesi ise 1 ayı bulmaktadır. Cilt rengine bağlı olarak kulak bölgesindeki kesiler ilk bir kaç ay kırmızı olarak görünebilmektedir. Bu dönemde gerekiyorsa hastalar makyaj malzemeleri ile bu görünümü engelleyebilmektedir. Akabindeki süreçte ise bu izler tamamen kaybolacaktır. Sigara kullanımı ise bu süreci olumsuz anlamda etkileyebilmektedir.



Ameliyat sonrası önerileri : Şişlik ve ödemin süzülebilmesi için başın kalp seviyesinin üzerinde olması gerekmektedir. Bir kaç yastıkta yatın. Ağırlıklı olarak sırtüstü yatmaya özen gösterin. Kesinlikle yüzükoyun yatmayın. Eğer gece çok dağınık yatıyorsanız, sizi gece boyunca uyarması için ucu çıkıntılı kasket - şapka takın. Soğuğun ve buzun ayrıca lokal anestetik etkileri de vardır. Yüzünüzde çok alevlenme hissettiğinizde buz tatbikine devam edin.

Yüz germe sonrası cilt bakımı nasıl yapılır : Bir hafta boyunca cildiniz flaster altında kaldığından dolayı, cildinin günlük yağ atılımı ve temizlenme mekanizmaları sekteye uğrar. Cerrahi travma ve ödem de cildinizi daha da yıpratır. Flasterler çıkarıldıktan sonra ezilmiş şiş cilt bir kaç gün içinde dengeye kavuşacaktır. Başlangıçta hafif masajla ılık banyo, duş ve ph dengeli sabun ve şampuanlarla temizlemeler yapılmalıdır. 2-3 hafta sonra da cildinizi temizleme solusyonları ile silip cilt bakımı yapmaya başlayabilirsiniz. Vitamin takviyeleri ile cildiniz çok hızlı bir şekilde kendini toparlamaya başlayacaktır.

KBB ve Yüz Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu cevapla.tv'ye yüz germe ameliyatı ile ilgili önemli bir noktayı anlattı;