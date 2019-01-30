Yüz gerdirirken doktoruyla sohbet etmişti! Son haline bakın

Operasyon sırasında doktoruyla sohbet eden 48 yaşındaki ünlü şarkıcı Katie Price, estetik bağımlılığıyla biliniyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda, yüz gerdirme operasyonu sırasında uyanık olan Price'in, operasyon anlarını videoya çekip, doktoruyla sohbet etmesi görenleri hayrete düşürmüştü.



Twitter

Facebook 1 8