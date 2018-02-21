Yuvamdaki Düşman 5. bölüm 3. fragmanı

Yuvamdaki Düşman 5. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yuvamdaki Düşman'ın yeni bölümünde neler olacak? Yuvamdaki Düşman 22 Şubat 2018 Perşembe akşamı Show TV'de...

Yuvamdaki Düşman; çocukluğundan beri özendiği, hayallerini kurduğu ve uğruna her şeyi göze aldığı hayata ulaşmaya bir adım kala tüm elde ettiklerini kaybeden genç bir kadının ve bu kadının hayatını yeniden kurmak için gözünü diktiği varlıklı ve mutlu bir ailenin hikayesi. Genç kadın yeni bebek sahibi olmuş bu aileye bakıcı olarak girip gizli planını uygulamaya koyunca neler olacak?

Murat ve Yasemin Çifthanlı’nın yıllardır bekledikleri bebekleri gelmek üzeredir. O gün mutlulukla çıktıkları yol, Yasemin’in yaptığı kaza ile mahvolur. Ceren sonunda hayallerine kavuşmuş bebeğini bekliyordur. Sevdiği adam Kemal ile bebeklerini beklerken, Kemal’in ölüm haberini alır. Ceren o haberle yıkılır, her şeyini kaybeder. Yasemin ise bebeğini kaybetmemiş ama hayatının travmasını yaşıyordur. Çifthanlı ailesinin başı Olcay Çifthanlı gelini Yasemin düzelinceye kadar torunları için bir 'bakıcı' almaya karar verir. Ama aldığı bu kararın hayatlarını alt üst edeceğinden habersizdir. Küllerinden yeniden doğan Ceren, 'bakıcı' olarak hayatlarına girişi ile artık hepsi bir bedel ödemek zorundadır.