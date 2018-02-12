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Yuvamdaki Düşman 4.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Tülin korkunç gerçeği öğreniyor

Yuvamdaki Düşman 4.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Tülin korkunç gerçeği öğreniyor

Show TV'nin iddialı dizisi Yuvamdaki Düşman 4.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çifthan ailesinin içerisine giren Ceren'in hikayesinin anlatıldığı dizide, Tülin, Ceren'in Çifthan ailesinin bebeğine baktığını öğreniyor. Yuvamdaki Düşman'ın 4.yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Yuvamdaki Düşman perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Eklenme Tarihi: 09-02-2018 12:32 - Güncelleme: 12-02-2018 00:02

Acil final kararı alınacağı iddia ediliyor ama Yuvamdaki Düşman, izleyicisi tarafından çok seviliyor. Başrollerinde Nebahat Çehre, Aslı Tandoğan, Pamir Pekin, Ece Çeşmioğlu ve Pelin Karahan gibi isimlerin yer aldığı Yuvamdaki Düşman dizisi reytinglerde iyi gitmese de izleyici ona sahip çıkıyor. Çifthan ailesinin içerisine sızan Ceren'in hikayesinin anlatıldığı dizide heyecan her geçen hafta artıyor. Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Yuvamdaki Düşman'ın 4.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yuvamdaki Düşman'ın 3.son bölümünde Ceren, Tülin'den kaçmıştı kaçmasına ancak yeni bölümde pek kaçamayacak gibi duruyor. Gelin birlikte Yuvamdaki Düşman 4.yeni bölüm fragmanına bakalım. Bu arada Yuvamdaki Düşman Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de...

YUVAMDAKİ DÜŞMAN 3.SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Ceren, Tülin’i bertaraf ettikten sonra gözünü Yasemin’e diker. Yasemin’in yuvasını yıkmak için yapamayacağı şey yoktur. Ceren, Yasemin’in ilaçlarını değiştirerek Çifthanlı ailesine karşı onu hasta gösterecektir. Böylece Yasemin hastaneye yatırılacak ve her şey Ceren’e kalacaktır…  Ama Yasemin ilaçlarının değiştirildiğini anlar ve kimin yaptığını öğrenmek için bir plan yapar. Ceren ise bu plandan habersizdir… Acaba Ceren bu sefer kazdığı kuyuya kendisi mi düşecektir, yoksa bundan da kurtulmayı başaracak mıdır?

YUVAMDAKİ DÜŞMAN 4.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yuvamdaki Düşman’ın 4. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Ceren’in Çifthanlıların bebeğine baktığını öğrenen Tülin şoke oluyor. Meryem’in “Bir ailenin yanında çalışmaya başladı o. Çifthanlıların bebeğine bakıyor!” sözleri karşısında fenalaşan Tülin’in Yasemin’e ulaşmaya çalıştığı anlar heyecanı arttırıyor. Tülin yardım istediği Meryem’in korkup kaçmasıyla gözyaşlarına hakim olamıyor.

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