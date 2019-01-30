Yuva yıkan şov 17 bin çift ayrıldı üzerine teşekkür aldı

Komedyen Daniel Sloss'un Netflix'te yayınladığı iki saatlik stand-up şovu bazıları için bir bitişinde başlangıcı oldu. İlişkiler konusunda derin bir konuşma yapan Sloss binlerce çiftin ayrılmasına neden oldu. Üstüne bir de teşekkür mesajları aldı.

İSKOÇYALI komedyen Daniel Sloss, 'Jigsaw' adındaki stand-up gösterisiyle sevenleri ile buluştu. Genç komedyen, Netflix'te yayınlanan şovunda, bekar olmanın toplumda başarılı bir izlenim bırakmadığına değinirken, birçok çiftin zorlama bir ilişki sürdürdüğünü fakat bunun bilincinde olmadığından söz etti. Babasından duyduğu bir alıntıyla şovuna devam eden Sloss, ilginç açıklamalarda bulundu. Twitter

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Babasının hayatı bir yapboz olarak gördüğünü belirten Sloss, günümüzde herkesin yapboz kutusunu kaybettiğini ve bu nedenle zorlama parçalarla hayatına devam ettiğini söyledi. Babasının sözlerini seyirciye aktaran genç komedyen şu ifadeleri kullandı: "Yaşamlarımızın kendi bireysel yapbozlarımız olduğunu düşün. Ve yaşadıkça, en iyi resmi elde edene dek, parçaları yavaş yavaş öğrendiğimiz derslere ve deneyimlere dayanarak bir araya getiriyoruz. Ama mesele şu ki, herkes yapbozunun kutusunu kaybetmiş. Twitter

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Yani yaptığımız resmi bilmiyoruz, sadece emin bir şekilde tahmin ediyoruz. Bir yapboz yapmanın en iyi yolu elinde resim yoksa, dışarıdan başlamak, kenarları ve köşeleri yapmaktır. Aile, arkadaşlar, hobi ve ilgi alanları. Elbette yaşamda bazı parçalar değişebilir. Bazen arkadaşların değiştiğinde , köşeyi oynatman gerekir. Bazen bir işin ve hobin olur, neye zaman ayıracağının kararını vermelisin. Parçaları oynatırsın. Twitter

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