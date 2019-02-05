Yuttuğu kürdan öyle bir yerinden çıktı ki tıp dünyası şoka girdi!

Çin'de doktorlar Zhou soyadlı bir hastanın kalp atışlarındaki dengesizliği araştırırken, tesadüf eseri sağ kalp kapakçığında sivri uçlu bir nesne tespit etti. Kürdan olduğu anlaşılan nesnenin kalbe nasıl girdiğini duyunca şoke olacaksınız.

Yuttuğu kürdan öyle bir yerinden çıktı ki tıp dünyası şoka girdi!

Akıl almaz olay Çin'in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Nanning kentinde yaşandı. 4 yıl önce alkol alırken yuttuğu kürdan Zhou soyadlı adamın kalbine saplandığı anlaşıldı. Doktorları bile dehşete düşüren olay sonrası kürdan 7 saatlik ameliyat sonrası çıkartıldı. Adamın yuttuğu kürdan ise bakın kalbine nasıl gitmiş.

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Yuttuğu kürdan öyle bir yerinden çıktı ki tıp dünyası şoka girdi!

Çin'de bir hastanın kalbinden, 4 yıl önce alkol tüketirken yuttuğunu iddia ettiği bir kürdan çıkartıldı. Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Nanning kentinin cerrahları, bu akıl almaz durumla 9 Ocak tarihinde gerçekleştirdikleri açık kalp ameliyatı esnasında karşı karşıya kaldı.

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Yuttuğu kürdan öyle bir yerinden çıktı ki tıp dünyası şoka girdi!

TEDAVİ OLMAK İÇİN BİNLERCE YUAN HARCADI Yerel gazete Nanning Evening News'in haberine göre, Zhou'nun üç dört sene evvel son derece ağır bir hastalık geçirmiş ve tedavi olmak için 200.000 Yuan (yaklaşık 150.000 Türk lirası) harcamıştı.

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Yuttuğu kürdan öyle bir yerinden çıktı ki tıp dünyası şoka girdi!

Düzenli aralıklarla ciğer infiltrasyonu ve yüksek ateşten şikayetçi oluyor, ancak doktorlar hastalığına bir türlü derman olamıyorlardı. Kimi doktorlar kan zehirlenmesi geçirdiğini söylerken, kimileri ise lösemiden şüpheleniyordu. Geçtiğimiz ay Guanski Devlet Hastanesi'ne giden Zhou, doktorların kendisine kesin bir tanı koymasını umuyordu. Ateşi artık 40 dereceye kadar dayanmıştı.

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