Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedeli belli oldu!

Yaz transfer döneminde adı Avrupa kulüpleriyle anılan Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı için birçok kulüp devre arasında da çalışmalarını sürdürecek.

Transfer konusu hakkında genç futbolcunun menajeri Adem Cebeci, “Sadece Fiorentina değil. İtalya’da birçok takım Yusuf’u takip ediyor. Milan, Torino, Sampdoria ve Cagliari’nin ilgisi var. Bazı İspanyol takımlarının da teması olmuş. Bundesliga’dan da takımlar var.'' dedi.

EN AZ 50 MİLYON EURO

''Gelecek için kapıları açık bırakmak istiyoruz.'' diyen Yusuf'un menajeri, ''Trabzonspor’un bırakıp bırakmayacağını bilmiyorum. Belki İngiltere ya da İspanyol takımlarına en az 50 milyon euro karşılığında gidebilir” şeklinde konuştu.