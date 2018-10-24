  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedeli belli oldu!

Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedeli belli oldu!

İtalyan basınına röportaj veren Yusuf Yazıcı’nın menajeri Adem Cebeci, önemli açıklamalarda bulundu. Cebeci, Yusuf Yazıcı'yı isteyen kulübün en az 50 milyon euro'yu gözden çıkarması gerektiğini belirtti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-10-2018 11:44 - Güncelleme: 24-10-2018 11:44

Yaz transfer döneminde adı Avrupa kulüpleriyle anılan Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı için birçok kulüp devre arasında da çalışmalarını sürdürecek. 

Transfer konusu hakkında genç futbolcunun menajeri Adem Cebeci, “Sadece Fiorentina değil. İtalya’da birçok takım Yusuf’u takip ediyor. Milan, Torino, Sampdoria ve Cagliari’nin ilgisi var. Bazı İspanyol takımlarının da teması olmuş. Bundesliga’dan da takımlar var.'' dedi.

EN AZ 50 MİLYON EURO
''Gelecek için kapıları açık bırakmak istiyoruz.'' diyen Yusuf'un menajeri, ''Trabzonspor’un bırakıp bırakmayacağını bilmiyorum. Belki İngiltere ya da İspanyol takımlarına en az 50 milyon euro karşılığında gidebilir” şeklinde konuştu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedeli belli oldu! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Ekim 2018 12:17 Ilk çıktığı gibi değil. Maçı çabuk bırakıyor. Maça katkısı ne artık hesabı ona göre yapıyorlar.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro